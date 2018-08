Što je jača Srbija, jača je i Srpska

Saradnja Republike Srpske i Srbije je na najvišem mogućem nivou, poruka je nakon sjednice dvije vlade. Usvojeno je čak 16 važnih zaključaka, poručuje premijer Željka Cvijanović, a potpisana su i četiri memoranduma iz različitih oblasti.

Najavljena je i zajednička gradnja dvije hidroeltrene na Drini, vrijednosti 200 miliona evra. Premijer Ana Brnabić kaže da je rijetko kada bila ovako važna bliskost i jedistvo srpkog naroda, uz poruku da će Srbija nastaviti da pomaže Republiku Srpsku. Sve jača Srbija, jača i Republika Srpka, poručuje Ana Brnabić i podsjeća da je posljednjih nekoliko godina Srbija u Srpkoj investirala i kroz različite projekte donirala više od 21 milion evra. Samo u ovoj godini više od osam miliona, kaže premijerka Srbije.

"Ovo, svakako, ne bi bilo moguće bez izvanrednih rezultata Vlade RS. Ja zahvaljujem predjeniku Dodiku i čestitam i predsjedniku Srpske i predsjednici Vlade i cijelom timu Vlade RS na izvanrednim rezultatima fiskalne konsolidacije, budžetske stabilnosti, porasta zaposlenosti i porasta privredne aktivnosti", rekla je Ana Brnabić, premijer Srbije.

Republika Srpka i Srbija će prvi put realizovati zajedničke projekte u oblasti energetike, a u pitanju su investicije na hidroilekatranama na Drini. To je jedan od najvažnijih i najznačajnijih projeketa, zaključeno je nakon sjednice dvije vlade, a uskoro bi trebalo da krene i realizacija. Zadovljstvo mi je da najavim da je zajednički komitet za energetiku obezbijedio sve preduslove za te projekte, poručuje premijer Srpke Željka Cvijanović. Kaže da konkretne aktivnosti kreću već u septembru.

"Odnose se na izgradnju dvije hidroelektrane, to su Foča i Paunci, ukupne snage 90 megavata otprilike, a vrijednost investicije je 200 miliona evra, što znači da će to biti prvi put da zajedno, da naše RS i Srbija, realizuju jedan tako važan projekat i ja se nadam da ce to biti samo način da se otvore vrata za svu buduću saradnju u oblasti enregetike", poručuje predsjednik Vlade Srpske Željka Cvijanović.

Sjednici dvije Vlade prethodio je sastanak premijera Srpke i Srbije. Nakon toga gradonačelnik Trebinja Luka Peterović zahvalio se Ani Brnabić i rekao da je veliko zadovoljstvo što su u taj grad prvi put u istoriji stigli svi ministri Vlade Srbije. Još jedan projekat je izazvao mnogo pažnje. Most "Bratuljub" je ranije završen, ali nije u funkciji jer nema graničnog prelaza. Tako izgleda kada realizujete poslove na nivou BiH, poručuje Željka Cvijanović, koja kaže da bh. institucije nemaju jasnog odgvora šta se zapravo dešava.

"Ja se bojim da ovo neko namjerno opstruiše i žao mi je zbog toga, zato što je, naravno, uložen ogorman novac, uloženi su ogromni napori, ovo je mnogo važno za građane i RS i Srbije, ta komunikacija je izuzetno važna, prema tome mislim da bi i njima sa niova BiH trebala da bude važna. Nažalost, ne mogu vam dati taj odgovor, jer kad god ih ja pitam, oni me upućuju od jednih do drugih", kaže Cvijanovićeva.

"Ne znamo gdje je zapelo, pokušavamo i naše Ministarstvo za infrastrukturu i ministar unutrašnjih poslova i ja lično sam razgovarala sa Denisom Zvizdićem oko otvaranja graničnog prelaza, probali smo sve, probali smo da se otvori privremeni, dok se ne otvori stalni prelaz, pa se mi šetamo od institucije do instituciije, evo ja se nadam da ćemo nakon što prođu izbori ozbiljno početi da se radi i da ćemo imati taj granični prelaz", kaže Brnabićeva.

I ministri unustrašnjih poslova Republike Srpke i Srbije potpisali su memorandum o saradnji, koja je u toj oblasti na viskom niovu, zaključila je premijer Ana Brnabić. Nakon sjednice dvije vlade, gradonacelnik Trebinja Luka Petrović proveo je delgacije Republike Srpke i Srbije kroz Trebinje. Prošetali su centrom grada u koji će Srbija nastaviti ulaganja. Kako je najavljeno, biće investirana značajna sredstva u rekonstrukciju Starog grada, a premijeke Srpke i Srbije obišle su i Hercegovačku Gračanicu, gdje ih je domaćin upoznao sa bogatom tradicijom i kulturom najjužnijeg grada Srpske. Nezaobilazna je bila i kafa u hladovini trebinjskih platana, gdje su ministri obje vlade nastavili razgovre, ali u nešto opuštenijoj atmosferi.