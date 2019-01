Stižu osude na dešavanja u Banjaluci od 30. decembra

Miješanje političkih partija u grupu "Pravda za Davida" i izazivanje sukoba u Banjaluci 30. decembra nanijeli su Banjaluci ogromgnu štetu - ovo je samo jedna od brojnih reakcija koje i danas pristižu na sve što se dešavalo pretposljednjeg dana 2018. godine.



Banjaluka je trebala da dobije novi imidž regionalnog centra, ali ta ideja se nekima nije dopala, kaže za ATV predsjedavajući Predsjendištva BiH. Milorad Dodik kaže da se od samog početka vidjelo da su htjeli sukob sa zakonom.

"Bez obzira šta se čovjeku desi ne može da pređe granicu kojom bi ugrožavao druge. Najžalije mi je od svega uznemirenost Banjalučana i što nismo upsjeli nešto što smo kreirali i pravili, što je gradonačelnik sa svojom ekipom, a i mi sa nivoa Republike činili da Banjaluka dobije jedan novi imidž regionalnog centra zabave u vrijeme novogodišnjih praznika. To se svjesno gradilo, zato se i išlo sa tri povezana koncetra kako bi se privuklo što više ljudi sa strane", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Da je haos na ulicama Banjaluke donio samo štetu Republici Srpskoj, misli i prvi čovjek Ujedinjene Srpske. Nenad Stevandić kaže da najveću štetu od tragedije u kojoj je stradao David Dragičević osim porodice Dragičević, imaju institucije Srpske i ljudi koji ih vode.

"Miješanje političkih partija, izazivanje sukoba, je dovelo do tog da naš grad, prestolnica Republike Srpske bude negativna tema u svim regionalnim, a Boga mi u svjetskim medijima. Što ne odražava sliku našeg grada. Takođe znamo da oni koji su zainteresovani za sukobe u Republici Srpskoj, oni su zainteresovani i za to da se ova tragedija ne razjasni i da se ne dođe do prave istine. Znamo kome je unteresu da se dođe do istine, da se ova tragedija razrješi, onima koji od ovoga trpe najveću štetu", istakao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Oglasili su se i iz Udruženja Čast otadžbine iz Srbije - smatraju da su nemile scene dobro isplanirane od pojedinih opozicionih stranaka. Prljava borba za vlast, podmetanje laži srpskoj javnosti i stvaranje haosa na ulicama, imaju samo jedan cilj - rušenje institucija Republike Srpske i državni udar, kažu iz Udruženja. Između ostalog, Davoru Dragičeviću poručuju da mora biti pritvoren i da mora odgovarati za ugrožavanje bezbjednosti u Republici Srpskoj.

"Pravda za Davida je od početka bio politički "pokret" kojim rukovode MI-6 i CIA, a posebno su bile aktivne ambasade Amerike i Engleske. Zato tužilaštvo u Republici Srpskoj i MUP RS ne smije više praviti greške i tolerisati antidržavne aktivnosti rušiocima Republike Srpske u ime "demokratije i humanizma", a političke stranke imaju mogućnost da preuzmu vlast pobjedom na izborima, a ne haosom na ulicama. Svi koji ponovo pokušaju srušiti Republiku Srpsku, moraju znati da 150 hiljada boraca, stvaraoca Republike Srpske, neće nijemo posmatrati rušenje svog najvećeg djela, stvaranje srpske države zapadno od rijeke Drine. Mi to moramo činiti zarad 23 hiljde naših saboraca koji su ugradili svoje živote u temelje najmlađe srpske države", stoji u saopštenju "Časti otadžbine".

Da su u sve umiješali prste stranci, misli i šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Obrad Kesić kaže da pokret "Pravda za Davida" služi interesima međunarodnih krugova koji su posljednjih godina bili uključeni u izazivanje promjena u Srpskoj i BiH.