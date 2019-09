Stiglo više od milion koverata, u nedjelju prvo izvlačenje dobitnika

Četiri kombija napunjena sa 1.140.000 koverata, pod policijskim pratnjom, dovezena su u TV studio RTRS-a odakle će se, u nedjelju, uživo prenositi izvlačenje prvog dobitnika stana. I tako svake nedjelje do 13. oktobra.

"Ove pošiljke će biti isporučene u jedan bazen koji se nalazi u centralnom studiju i koji će takođe biti pod kamerama non-stop, odnosno do samog izvlačenja koje će se održati u 8 sati i 10 minuta", kaže Zoran Protić, izvršni direktor za Marketing i prodaju preduzeća "Pošte Republike Srpske".

"Ono što mogu reći, a za šta smo dobili potvrdu, jeste da je ovo do sad najveća nagrdna igra organizovana u Republici Srpskoj sa najvećim odazivom igrača, a prema nekim informacijama to je ujedno najveća nagradna igra koja je u čitavoj BiH do sad organizovana", kaže Rade Šegrt, član Radne grupe u organizaciji nagradne igre.

Nagradnu igru organizovala je Vlada Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem ekonomista "SWOT", a njena svrha je podizanje svijesti građana o važnosti uzimanja fiskalnih računa.

"Ono što je nama veoma značajno jesu budući, odnosno dugoročni efekti, s obzirom da očekujemo da će građani steći naviku uzimanja fiskalnih računa. Na taj način ćemo svi zajedno dati doprinos suzbijanju sive ekonome i nelojalne konkurencije i samim tim borbi za više sredstava u budžetu, odnosno boljem standardu građana", kaže Vlatka Malidžan, portparol ministarstva finansija Republike Srpske.

Četiri stana površine od 53 do 67 kvadratnih metara nalaze se u naselju Lauš u Banjaluci a ukupno vrijede preko pola miliona maraka. Osim njih, biće izvučeni i dobitnici 40 robnih vaučera u vrijednosti od po 500 maraka, četiri dobitnika vaučera u vrijednosti od po dvije hiljade i isto toliko dobitnika vaučera u vrijednosti od po hiljadu maraka.