Stevandić: Zahvalnost Srbiji za pomoć

Predsjednik Tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije u Srpskoj Nenad Stevandić rekao je da je situacija u vezi sa epidemijom virusa korona u Republici Srpskoj sada stabilna, te zahvalio Srbiji za pomoć koju pruža Srpskoj.



"Nemjerljiva je zahvalnost svih iz Republike Srpske za pomoć koju joj pruža Srbija u borbi protiv virusa korona i ne može ničim da se izvaga, niti prebroji", rekao je Stevandić povodom najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će krenuti pomoć za Srpsku u medicinskoj opremi i lijekovima.

Navodeći da su Srpska i Srbija u ovoj borbi protiv virusa korona zajedno, Stevandić je za TV Pink rekao da je saradnja sa Srbijom veoma značajna za Srpsku.

Prema njegovim riječima, Republici Srpskoj bi trebao određeni broj respiratora, kao i maski koje služe za rad sa zaraženim pacijentima, takozvane maske "FFP3" i nešto zaštitnih odijela.

Stevandić je napomenuo da je iz Srbije obećana pomoć i u šest do sedam vrsta lijekova bitnih za rad sa pacijentima koji su vitalno ugroženi.

"Da nije te saradnje, mi bi sve ovo teže podnosili, jer Republika Srpska nije imala mogućnost da sama otvara velike kanale nabavke. Mi smo Kinu otvorili preko Srbije i to što dobijamo ići će tim linijama koje je Srbija uspostavila", naveo je on.

On je rekao da je Srpska mali mobilni sistem i da je uspjela mnogo toga da postigne, ali da njeni resursi nisu toliki da može to da izdrži.

Stevandić je napomenuo da u Banjaluci prije dvije i po godine nije bilo ni 12 respiratora, a sada ih 12 ima samo Dječija klinika, a Klinički centar ima nešto više od 50.

"Ubrzano se obnavljaju i linije respiratora, po dva, tri, pet, 10, koliko može. Foča, Trebinje, Zvornik, Bijeljina, Doboj, Gradiška i Prijedor su mjesta gdje bi mogli da se pacijenti liječe mehaničkom ventilacijom/respiratorima", rekao je on.

On je dodao da je do sada 201 oboljelih u Republici Srpskoj, na respiratoru su četiri osobe, te da je oko 70 do 80 osoba bez ikakvih simptoma, koje se nalaze u Studentskom domu.

Stevandić je naveo da Republika Srpska na početku epidemije nije raspolagala velikim resursima, ali da je odmah preduzela najrestriktivnije mjere i zatvorila restorane, kafiće, škole, izvršene su masovne dezinfekcije.

"Potpuno smo svjesni da od naše discipline zavisi da li će epidemija da uđe u zdravstveni sistem, koji se sada održava, jer svega nekoliko zdravstvenih radnika je zaraženo u Banjaluci i Doboju, ali njihova okolina je bila negativna na testiranje, tako da smo te klastere iskontrolisali", rekao je on.

On je naveo da na graničnim prelazima, gdje je karantinski smještaj, testiranja ljudi pokazuju da je više od 95 do 99 odsto negativno na virus korona.

Stevandić je rekao da se propisanih mjera u Srpskoj pridržava 98 odsto stanovništva, ali da onih dva odsto nedisciplinovanih mogu da naprave nemjerljivu štetu, te poručio da je disciplina trenutno najveći lijek.