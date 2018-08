Stevandić za ATV: Hoćemo istinu o Srebrenici i poštovanje za srpske žrtve

Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici 14. avgusta nije načinila pogrešan korak odbacujući postojeći Izvještaj o Srebrenici kako to tumači američki Stejt dipartment. Stejt dipartment je to pogrešno protumačio. Ovo tvrdi Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine Srpske.

Gostujući u Večernjim vijestima ATV-a, Stevandić kaže da misli da bi bio red da su SAD prozvale one koji su imali zadatak da kao Vlada RS sastave izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu ili da u ono što se dešavalo u Srebrenici uključi i srpske žrtve.

"To je jedan licemjerni stereotip gdje se nama kao narodu i kao Republici zabranjuje da svoje vlastite žrtve, žene i djecu i one koji su masakrirani ravnopravno tretiramo sa drugim žrtvama. Razumio bih da smo mi već usvojili neki drugi izvještaj o Srebrenici pa da se o njemu priča i da ga neko dovodi u pitanje. A mi to još nismo ni uradili. Što kaže advokat Milan Petković, možda se utvrdi da je bilo više stradalih. Kome se to ne isplati i ko se to plaši utvrđivanja prave istine o Srebrenici?", kaže Stevandić.

On ističe da su sada Srbi kao narod prvo potvrdili da nismo protektorat, pokazali jednu vrstu dostojanstva i narodnih poslanika, i institucija, i predsjednika Republike i Vlade i Narodne skupštine RS.

"Učinili smo akt koji nikoga ne vrijeđa. Ova histerija sada koja je adresirana iz Sarajeva prema nama dokazuje da oni još boluju od srbofobije i da kod njih još vladaju uvjerenja da imaju pravo da naš narod nazivaju pogrdnim imenima. Vidjeli smo naslove u sarajevskoj štampi gdje piše "Nacistička Narodna skupština RS". To su vrijeđanja na koja bi trebalo da reaguje RAK. To su takve ružne i grube stvari, a na sjednici Narodne skupštine RS nije rečena nijedna ružna riječ ni o jednom narodu. Jednostavno se zahtijeva utvrđivanje istine. Da vidimo mi sad u toj histeriji kome smeta utvrđivanje istine. Ono što su propustili da primijete - ni u tom Izvještaju koji smo mi stavili van snage, nigdje se nije tretirao termin genocid. Prema tome, ne može taj Izvještaj biti bilo kome povod za tretiranje riječi ili postupka genocida jer to ni u tome izvještaju nema", napominje Stevandić.

On naglašava da Srbi sebi moraju da priznaju da su se digli, da su pokazali da se ne boje.

"Ranije su ljudi smjenjivani i odluke su nametane i svi su priznali, od bivšeg predsjednika Repubilke i predsjednika Vlade, da su to sve činili pod velikim pritiskom. Međutim, sada od međunarodne zajednice očekujem da smanji ton kakav je do sada bio prema nama, jer svakom novom reakcijom pokazuju jednu vrstu vrijeđanja srpskih žrtava. Naša odluka nije posvećena negiranju tuđih žrtava već da se one realno pobroje i da i srpske žrtve dobiju ravnopravan tretman. Samo potpuni neljudi mogu da jednom narodu zabrane da ima kulturu sjećanja i pijeteta za svoje vlastite žrtve. Ako imamo pravo i ako smo ljudi onda moramo da priznamo sebi da mi nismo mogli da donesemo drugačiju odluku. Ovo je, ipak, vrijeme, prošao je dovoljan broj godina, kada postoje novi dokazi, a i taj pritisak, zavrtanje ruku, skidanje sa funkcija, mislim da je to prošlost i da je to iza nas. Ali to neki ljudi u Sarajevu nisu zaboravili. Zato je ta histerična reakcija toliko velika. Ne znam šta su oni očekivali, da neko za njih plodove njihove mržnje bere tako što će da smjenjuje Srbe ili da suspenduje rad naših institucija", kaže Stevandić.

On ocjenjuje da je u Srpskoj postignut dogovor o ovom pitanju, ali da nije postignuto konačno političko jedinstvo.

"I dalje imamo političke blokove, jedan naginje Sarajevu, drugi Banjaluci, ali se mora reći da opozicija nije imala toliko problema da posluša predsjednika Republike, iako je bilo manjih trzavica dva-tri dana prije posebne sjednice Narodne skupštine RS. Vidjeli su da se tu ne radi o predsjedniku Republike, tu se radi o 22 hiljade ljudi koji su nepravedno tretirani i stigmatizovani, od kojih 99 odsto nije ni vidjelo Srebrenice niti u tome učestvovalo. Tu čak ima i jedan broj srpskih dezertera, koji su upisani u vojnu evidenciju ali se nikad nisu pojavili, već su pobjegli u Srbiju ili inostranstvo. Prosto nevjerovatno licemjerje i podmetanje, ali to je sve služilo da se naš narod targetira, da bi se sa njim lakše upravljalo, da bi nas lakše rasturali i uništavali naše institucije", kaže Stevandić.

Prema njegovim riječima, taj postupak prema nama je počeo da se kruni kada je pao britanski prijedlog rezolucije gdje bi Srbi iz Srpske dobili jednu stigmu genocidnog naroda.

"Poslije toga je to sve polako počelo da se otkriva a mi sada, da kažemo, živimo u vremenu kada je geopolitička situacija u svijetu promijenjena, istina mnogo lakše dolazi, samo to treba da shvate i naše kolege u Sarajevu. Nadam se da će i članovi Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS dobro pročitati Zaključke Narodne skupštine RS i da će im pravni eksperti pomoći da vide da se tu ne može potegnuti vitalni nacionalni interes, da se tu traži samo utvrđivanje istine. Utvrđivanje istine ne remeti ničiji nacionalni interes, nego je u interesu svih naroda. Ne može biti protiv interesa Bošnjaka da i Srbi utvrde svoje žrtve. Mi u Srpskoj smo uklesali ovu istinu u kamen: hoćemo istinu o Srebrenici i hoćemo poštovanje za srpske žrtve" zaključio je Stevandić.