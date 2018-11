Stevandić: Vladu Srpske više niko ne može ucjenjivati

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da niko ne treba da bude u poziciji da ucjenjuje Vladu Republike Srpske da bi politički namirivao svoje direktore.

"Niko ne treba da bude u poziciji da ucjenjuje Vladu Republike Srpske pa da se imenuju razni direktori kakvi su bili ranije, poput direktora `Željeznica Republike Srpske`", rekao je Stevandić.

On kaže da direktor "Željeznica" nije radio dobro, ali da nije smijenjen ranije jer je to bilo uslovljeno skupštinskom većinom, te da je to bilo veliko opterećenje Vladi Željke Cvijanović".

Odgovarajući na pitanje da li vjeruje da će ova većina opstati i u naredne četiri godine s obzirom na previranja i u DNS-u i u NDP-u, Stevandić je rekao da to nije konačan broj poslanika.

Stevandić smatra da, ukoliko neko vladajućima prilazi iz iskrenih namjera, jer su shvatili da je to jedina mogućnost da daju doprinos, to je u redu, a ako prilaze iz nekih niskih namjera ili trgovačkih pobuda, onda je to druga priča.

On je rekao da je veoma važno da postoji "relaks" u odnosima srpskih predstavnika na nivou BiH i Republike Srpske.

"Biće nam mnogo lakše, ali to ne znači da ćemo raditi bolje. To što će nam biti lakše, treba da bude dodatni motiv da radimo još bolje da bismo napravili benefit", smatra Stevandić.

On je ocijenio da je vlast do sada sprečavalo da radi brže i bolje to što nije bila stabilna, što je imala blokada, pokušaja rušenja skupštinske većine, blokadu iz Sarajeva da se slomi fiskalna stabilnost i nije joj bilo lako.

"Mislim da je pobjeda Željke Cvijanović, jedna vrsta pobjede za taj rad", dodao je Stevandić.

On je pojasnio da nije prišao nijednom bloku, već je formirao partiju koja ima koncept u nacionalnom smislu, potpuno saglasan sa onim što je aktuelni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik radio posljednjih šest godina.

"Nismo nikome prišli, nismo preletači. Vitalni, nacionalni i ekonomski pravci su bili ti koji su nas osnažili i dali nam mogućnost da pregovaramo sa onima koji se sa nama slažu. Na tom konceptu smo pobijedili i pobijedili su Dodik i Cvijanovićeva", rekao je Stevandić za "Nezavisne novine".