Stevandić: Prijetnje ne mogu zaplašiti Srpsku

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić poručio je da jednostrane i unipolarne prijetnje Srbima ne mogu zaplašiti Srpsku.

"Prijetnje upućene Srbima dobro služe razvijanju bošnjačkog ekstremizma i srbofobne politike kojom se Srbima zabranjuju prava koja drugi narodi imaju", rekao je Stevandić Srni, komentarišući prijetnje zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Metjua Palmera prema zvaničnicima Republike Srpske i zaključak Predsjedništva SDA da ova stranka neće prihvatiti zahtjev da se izmijeni struktura Ustavnog suda BiH.

Stevandić je naglasio da je potpuno jasno da te prijetnje, anticivilizacijska i antievropska djelovanja koja pojedini zvaničnici upućuju, služe samo zato da bi se razvile ekstremističke namjere bošnjačkog establišmenta, pogotovo SDA.

On je naveo da to najbolje govori o sadejstvu tih prijetnji i ekstremističkih reakcija SDA.

"Nerazumljivo je da postoje prijetnje prijekim sudom ljudima koji demokratski djeluju, odluke donose u parlamentima i imaju pravo na samoodbranu i prava koja ima svaki drugi narod na svijetu. Srbofobna politika dovela je do genocida u Drugom svjetskom ratu, pa do bombardovanja Srba devedesetih godina, kao i do davanja prava Šiptarima koja se oduzimaju Republici Srpskoj. To sve govori o tome da imamo tretman obilježenog naroda", istakao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, ovakve prijetnje su neprimjerene Evropi 21. vijeka i bilo kojem demokratskom društvu.

"Narod smo koji neće prihvatiti prijetnje i spremni smo to sve izdržati i dokazati da oni koji nam prijete predstavljaju ružni dio ovoga svijeta i da upravljaju svijetom terorističkim metodama", ocijenio je Stevandić.

Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Metju Palmer izjavio je da svi u Banjaluci, u Republici Srpskoj, koji se svrstaju uz stav koji je zauzeo srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, moraju razumjeti rizike koje to nosi i štetu koju nanose budućoj evropskoj perspektivi BiH.