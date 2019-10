Stevandić: Nakon Andrića negiraju i Handkea

Šef Kluba Srba u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nenad Stevandić ocijenio je kao srbofobne osude dodjele Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu, čije su književne vrijednosti iznad politike, što neki sada pokušavaju da negiraju.

"Osude su zasnovane na jednoj vrsti srbofobije. Ocjene književnosti su mnogo više od onoga što se nama Srbima dopada", rekao je Stevandić.

Prema njegovim riječima, Srbi cijene to što je Handke opisao njihovu golgotu u vezi sa Kosovom, a nekima ne prija to što je posjećivao nekadašnjeg predsjednika SR Јugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića.

Stevandić je naglasio da se u BiH negira i nobelovac Ivo Andrić, koji na neki način baštini srpski duhovni korijen.

On izjavu predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović prema kojoj je Hrvatska "od Visa do Kupresa" ocjenjuje kao jedan u nizu njenih gafova, čime je uvrijedila teritoriju Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH).

"To joj se uklapa u predizborni marketing. Skoro pa smo navikli na to. Što se tiče baštinjenja prostora - i srpski i hrvatski prostor nisu samo vezani za matične zemlje, Srbiju i Hrvatsku, prelaze državne granice i granice kontinenata. Nadam se da je to bio samo lapsus, a rekla je da nije imala namjeru da vrijeđa", rekao je Stevandić za N1.

On je poručio da nikada niko iz Republike Srpske nije učinio nikakvu prijetnju, ali ako neko kaže da treba ukinuti taj entitet - dobiće odgovor.

"Ako neko hoće BiH bez entiteta, Republika Srpska ima odgovor koji nju štiti. Ako se odgovor nekome ne sviđa onda ne treba da napada Srpsku", kaže Stevandić, navodeći da pozivi na ukidanje Srpske predstavljaju najbolji način da se podstakne njeno otcjepljenje.

Stevandić, koji je i predsjednik stranke Ujedinjena Srpska, naglasio je da politika iz Republike Srpske nije problem ni na putu formiranja vlasti na nivou BiH, nego su to politike u FBiH koje idu u pravcu negiranja prava drugih naroda.

On je rekao da je politička kriza nakon izbora u BiH nastala odlukom da bude blokirano imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara koje pripada predstavniku srpskog naroda.

Stevandić je naveo da je kriza počela kada je počelo negiranje tog izbornog rezultata, ali i deklaracijom SDA koja je zadirala u etnički prostor jezika i duhovni prostor sprskog naroda.

Prema njegovim riječima, većina u BiH izabrala je Kolegijum Doma naroda, Predsjedništvo BiH, pa otkud onda srbofobna politika kada za predsjedavajućeg Savjeta ministara treba izabrati kandidata iz reda srpskog naroda.

"Ne formira se organ gdje je na redu Srbin. To je ispoljavanje srbofobne politike, gdje se nama negira da koristimo svoja prava", naglašava Stevandić.

On navodi da nema tu priče ko šta hoće, već postoji redoslijed.

"Prema Poslovniku se bira Komisija za izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara, ne možete to da preskočite. Komšić i Džaferović produžavaju svoj sukob sa Republikom Srpskom. Kao, dozvolićemo da dođe Zoran Tegeltija, a vi ćete nama ispunjavati želje. Kada budemo imali formirane organe, možemo da radimo", poručuje Stevandić.