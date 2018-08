Stevandić: Mektić crta metu na meni

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić neistinama i insinuacijama pokušava da skrene pažnju sa činjenica, da mu već godinama crta "metu" na čelu, te da je on jedan od onih koji ne poznaje jezik struke, argumenata i dokaza, već isključivo vrijeđanja i podmetanja putem medija.

Stevandić je ocijenio da su uvrede koje mu je Mektić juče uputio izraz paničnog straha od predstojećih izbora i dolaska patriotskih snaga, pogotovo Milorada Dodika u Sarajevo, jer je Mektić jedan od najisturenijih predstavnika antisrpske izdajničke politike.

"Taj čovjek mi već godinama crta metu, beskrupulozno laže i motiviše radikalne elemente koji su spremni za terorističke reakcije prema liderima i institucijama Republike Srpske", rekao je Stevandić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da je Mektić pokušao brojnim pritiscima na pravosuđe da podmetne bilo kakav slučaj njemu i predsjedniku Republike, ali da je jedini rezultat toga to što se posvađao sa svima u pravosuđu, osim onih koje kontroliše SDA.

Stevandić je dodao i da jedva čeka suđenje po tužbi koju je ranije podnio protiv Mektića, jer on ne poznaje jezik struke, argumenata i dokaza, već isključivo vrijeđanja i podmetanja putem medija.

"On, takođe, najbolje zna da zloupotrebljava tragedije, ubistva, pa od mene traži odgovore o slučaju ubijenog inspektora Šušnice, o čemu nema nikakvih tajni, jer su svi učesnici pozati, a u ladici ima presudu i imena izvršioca i učesnika", rekao je Stevandić i dodao da ako ima nešto sporno, onda Mektić treba to i da prijavi.

Stevandić je naveo i da su Mektićevim dolaskom na funkciju ministra u Prnjavoru, gradu gdje je rođen, odjednom počele da se podižu optužnice protiv velikog broja Srba za ratne zločine.

"U optužnicama nema ubistava, nego se ljudi optužuju za fizičkih prijetnji, napade i šamaranja, a najveći presedan i sramota je slučaj ratnog vojnog invalida, oca petoro djece Milivoja Kuzmanovića, koji je maloljetan otišao u Vojsku Republike Srpske, a osuđen je jer je prethodni osumnjičeni umro. Podvalama i montažama sve je preneseno na Kuzmanovića, koji je dobio pet godina zatvora", rekao je Stevandić, te poručio Mektiću da bi trebalo da se "bavi tom sramotom".

Prema njegovim riječima, Mektić nema prava da sa bilo kim raspravlja o moralu i zakonu, jer je "potpisao priznanje da je porodicama poginulih boraca preprodavao nadgrobne spomenike, na kojima su prethodno bila upisana imena muslimana i Hrvata".

"Uostalom, njegovo današnje društvo, od komandanta zloglasnih 'Crnih labudova' sa kojima se javno slika do brojnih ratnih kadrova SDA, jasno govore o njemu ali i onima koji su ga izabrali i isturili, jer su na istom poslu", naglasio je Stevandić.

On je naveo da se "Mektić i Savez za promjene bore za svoje gazde koje su ih postavile na funkcije, a vlast se bori da sačuva Republiku Srpsku".

Predsjednik Glavnog odbora Ujedinjene Srpske Banja Luka, Milan Petković kaže da bi bilo kakvo raspoređivanje policijskih snaga iz Federacije značilo napad na Ustav Republike srpske, i da bi bio presedan.

"Mora postojati dogovor i saglasnost svih nadležnih organa, u ovom slučaju MUP-a Republike Srpske. To bi moglo dovesti i do ozbiljnih incidenata. Smatramo da se mir mora sačuvati, a to je nemoguće nametanjem bilo kakvih rješenja. Granična Policija može tražiti podršku drugih policijskih organa, ali samo nakon što nadležni organi daju saglasnost, onda o tome odlučuje Ministarstvo bezbjednosti BiH," rekao je Petković.