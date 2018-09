Stevandić: Ispunili smo cilj i upisali se u velike stranke

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je danas na stranačkoj konvenciji u Brčkom da ova stranka postoji u svim opštinama i selima u Republici Srpskoj i da se već "upisala u velike stranke, što je i bio dvogodišnji cilj".

On je rekao da je ovo bila deveta konvencija Ujedinjene Srpske na kojoj su predstavljeni njeni kandidati za izbore i na taj način su završene konvencije u svim izbrnim jedinicama.

"Ovo je veoma bitna izborna jedinica gdje mi dokazujemo svoju snagu i gdje nismo bili zastupljeni dovoljno na lokalnim izborima, jer u većini opština u Izbornoj jedinici šest nismo izašli na izbore s obzirom da stranka još nije bila formirana", rekao je Stevandić Srni.

On je dodao da je ovo što sada radi Ujedinjena Srpska "veliki uspjeh", najavljujući da će za nekoliko dana u Bijeljini biti otvorene još dvije kancelarije ove stranke, pored jedne postojeće.

"Tako će Ujedinjena Srpska imati više od 63 kancelarije u čitavoj Republici Srpskoj i po tome se upisati u velike stranke. To je naš cilj i to su poruke sa naše konvencije u Brčkom - da postojimo u svim opštinama i selima i da smo se već upisali u velike stranke, što je za nas veoma važno jer je to bio naš dvogodišnji cilj", istakao je Stevandić.

On je dodao da je Ujedinjena Srpska, nakon današnje konvencije u Brčkom, u svim izbornim jedinicama predstavila liste kandidata.

"Sve liste su pune u svim izbornim jedinicama i očekujemo najbolje moguće rezultate. Mi često govorimo, pošto prvi put izlazimo na izbore, a izlazimo u svim izbornim jedinicama, u svim opštinama, da ćemo biti sigurno jedini pravi pobjednici na izborima, kakvi god budu rezultati drugih partija", rekao je Stevandić.

Konvencija Opštinskog odbora Ujedinjene Srpske održana je u brčanskom hotelu "Jelena". Skupu su prisustvovali članovi rukovodstva Ujedinjene Srpske.