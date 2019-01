Stav Srpske o NATO-u mora da bude poštovan i prihvaćen

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervjuu Srni da je veoma važno da su svi politički subjekti u Srpskoj zauzeli jedinstven stav kada je riječ o NATO putu i s toga taj stav mora da bude poštovan i prihvaćen u okviru BiH.

"Svi politički subjekti, i vlast i opozicija, u oktobru 2017. godine kada je u Narodnoj skupštini Republike Srpske donesena Rezolucija o neutralnosti, iznijeli su jedinstven stav u vezi sa NATO putem BiH - kako se bude ponašala Srbija i mi ćemo se ponašati na taj način i jednostavno tražimo da taj stav bude poštovan", rekla je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li taj stav može da bude odbranjen i ispoštovan u zajedničkim institucijama BiH, predsjednik Srpske je naglasila da taj stav može i mora da se odbrani.

"Na šta bi ličilo da kao zemlja hoćete da se krećete u nekom pravcu a sa druge strane imate polovinu države koja smatra da to treba da bude riješeno na neki drugi način? S toga u BiH kao složenoj državnoj zajednici mora da postoji konsenzus o NATO integracijama da bi ona pristupila tom savezu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da nivo BiH mora da poštuje zvanični stav institucija Republike Srpske, pa tako i Rezoluciju o vojnoj neutralnosti.

"Narodna skupština kao najpozvanija da donosi takve akte, donijela je akt koji obavezuje sve nas, ne samo na nivou Republike, već i predstavnike Srpske koji funkcionišu na nivou Sarajeva, odnosno zajedničkih institucija. Svi smo dužni da se toga pridržavamo", rekla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Kada je riječ o NATO integracijama, kaže Cvijanovićeva, vremena su se mijenjala i donesene su razne odluke, jer su različita vremena upućivala da se drugačije posmatra to pitanje.

Ona je pojasnila da danas nije isti ambijent kao prije deset godina i jednostavno ne postoji saglasnost da se ide u aktivaciju Akcionog plana za članstvo /MAP/, odnosno da se preko aktivacije MAP-a stigne do članstva u NATO.

"Kako će to izgledati kada se ljudi budu izjašnjavali o tom pitanju, kada dođe na red da se opredjeljuju putem referenduma ili slično, ostaje da se vidi za neko drugo vrijeme, ali Rezolucija o vojnoj neutralnosti je odluka ovog vremena, ona je za nas relevantna i obavezujuća i vjerujem da možemo da branimo taj stav", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da se u vezi sa NATO integracijama i aktivaciji MAP-a otvara mnogo tema koje govore o nedosljednosti i dvostrukim aršinima.

"Kada je počela ta priča o postavljanju uslova rečeno je da je rješavanje vojne imovine ključno. Nakon toga smo ušli u jedno totalno zagušenje, kontaminaciju cijelog ambijenta zato što su se donosile određene sudske presude s ciljem mijenjanja vlasništva nad nekom imovinom koja bi onda trebalo da služi za NATO put. Čisti aspurd je da vam neko postavi uslov a onda nakon sedam, osam ili devet godina kaže - eto, to više nije uslov, jer je taj neko prepoznao da postoje neke drugačije vibracije u zemlji.

Apsurd je i da otimate nekome imovinu za neki NATO put koji bi trebalo da bude dobrovoljan, kao i činjenica da se to prvi put radi u BiH. Treba da vam otme neko nešto da bi vam rekao sad ste vi na dobrovoljnom putu. Prema tome, puno je tu apsurda i s toga je veoma važno da smo mi u Republici Srpskoj zauzeli jedinstven stav da hoćemo da pratimo Srbiju", istakla je Cvijanovićeva.

NA PUTU KA EU BiH UZALUD GUBI VRIJEME, JER POLITIČKO SARAJEVO NE PRIHVATA REALNOST

Što se tiče EU, kaže Cvijanovićeva u intervjuu Srni, Republika Srpska je uključena u proces koji podrazumijeva kretanje ka članstvu u Uniju.

"Međutim, ta slika o EU poprilično je maglovita u posljednje vrijeme i ja lično zbog toga žalim. Voljela bih da je ta slika jasnija, da su u Evropi stvari malo jasnije, da je njihova poruka koja dolazi nama ovdje izoštrenija. Nažalost, ta slika nije takva i EU je postala više birokratska ili tipska, bez političke energije ili prave, snažne poruke i mi to prepoznajemo. S druge strane, osim što imate opterećenja u okviru EU, mislim da smo zapali u jednu fazu u kojoj se svi zajedno krećemo samo birokratskim korakom i to nikad nije dobro za jedan proces koji mora da bude politički živ", pojasnila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, kretanje ka Evropi je proces prepun operativnih tehničkih stvari ali upravo politička živost čini i njega politički živim.

"Onaj ko razumije šta znači kretati se, ispunjavati obaveze koje su operativnog karaktera, a zna da ste stalno u nekoj političkoj mašini koja vas tjera da idete dalje, razumije kako taj proces izgleda. On nije takav kako je izgledao u nekim državama ranije. Ja znam kako je izgledao taj proces kada su se priključivale zemlje istočne i centralne Evrope, baltičkog prostora, to je bio jedan pravi živi proces kojem ste mogli svakog mjeseca da svjedočite. Sada je to drugačije, ali evropski put ostaje naše strateško opredjeljenje, krećemo se i ispunjavamo svoje obaveze, naravno, suočeni sa raznim problemima u okviru BiH, jer nema dovoljno dijaloga", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je BiH na putu ka EU izgubila nekoliko godina samo dok je usaglašen i usvojen mehanizam koordinacije, koji je neophodan u zemlji kao što je BiH koja je ustavno tako kompleksna, sa zgusnutom ustavnom strukturom.

"Mi smo u BiH morali da napravimo mehanizam koji će obezbijediti da se krećemo organizovano, a trebalo nam je četiri-pet godina da se usaglasimo oko toga. Takođe, mnogo godina smo izgubili i na usaglašavanju oko nekih okvirnih strategija koje bi pomogle da i Republika Srpska i FiH sa svojim kantonima budu korisnici podrške koja dolazi iz EU", navela je Cvijanovićeva, dodavši da BiH uzalud gubi vrijeme samo zato što se vode političke rasprave i što u političkom Sarajevu ljudi prosto hoće da zanemare činjenicu da postoji Republika Srpska ili kantoni u FBiH.

Ona je navela da političko Sarajevo ima neki svoj pristup koji je prilično izolovan od onog što je stvarnost, a što je najgore izolovan i od onoga što su potrebe građana i Srpske i FBiH zbog čega je sve u nekoj blokadi.

Cvijanovićeva je naglasila da je Republika Srpska u rekordnom roku formirala vlast nakon izbora, što pokazuje njenu snagu, dok to nije slučaj u FBiH ili na nivou BiH gdje političko Sarajevo ne pokazuje želju da se formira Savjet ministara.

"Svaki put nakon izbora upravo to političko Sarajevo, zajedno sa pojedinim ambasadama, forsiralo je priču kako treba što prije da se uspostavi Savjet ministara. Sada to niko ne priča. Ambasade su po pravilu bile prve koje kažu 'odmah implementirajte izborne rezultate'. Zašto sada o tome ne pričaju? Zato što postoji zamka. NJima nije u interesu da se formira Savjet ministara jer na ta mjesta sada dolazi struktura SNSD-a zajedno sa svojim koalicionim partnerima koji imaju svoju političku sliku i viđenje kako treba da funkcioniše Sarajevo, za razliku od ovih što sada sjede na tim pozicijama", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je njima u interesu da se sadašnji sastav Savjeta ministara zadrži što duže iako su pojedinici već izabrani i funkcionišu u okviru parlamenata na različitim nivoima vlasti što je apsurdno.

NAJTJEŠNJA SARADNJA SA SRBIJOM KOJA OSTAVLJA TRAG U OPŠTINAMA SRPSKE

Govoreći o saradnji Republike Srpske sa zemljama u regionu, predsjednik Srpske je u intervjuu Srni ocijenila da je veoma važno da ta saradnja postoji i da nema otvorenih pitanja.

"Sasvim je normalno da je ta saradnja najbliža i najtješnja upravo sa Srbijom, koja je, kao što se moglo vidjeti, poprimila neke jače i veće dimenzije nego što je to ranije bio slučaj. Danas smo objedinjeni čak i u akcijama humanitarnog karaktera, oko obilježavanja značajnih datuma iz prošlosti koji su važni i za Srbiju i za Srpsku, imamo redovnu podršku koja dolazi iz Srbije, a novi vid te saradnje je finansijska podrška prema našim opštinama da bi se realizovali važni projekti", naglasila je Cvijanovićeva.

Podsjetivši da su rezultati te saradnje vidljivi kroz realizaciju velikog broja komunalnih i infrastrukturnih projekata, poput vrtića, škola, trgova, ulica, zgrade pozorišta, predsjednik Republike je istakla da Srbija na taj način ostavlja trag u opštinama Srpske što je dodatna dimenzija te saradnje.

Na pitanje da prokomentariše dešavanja na Kosovu i Metohiji, Cvijanovićeva je rekla da je to produkt onoga što se može podvesti pod dvostruke aršine koje primjenjuje međunarodna zajednica.

"Da imamo situaciju da se krše ljudska prava Bošnjaka ili Albanaca cijela planeta bi o tome pričala, ne postoji forum na kome se to ne bi problematizovalo, ne postoji zvaničnik EU ili država pojedinačno koji ne bi uputio oštre poruke i upozorenja, ali pošto je riječ o Srbiji i Srbima imamo jedan vid saučesništva u tragičnoj i mučnoj situaciji kojoj su izloženi Srbi na Kosmetu. O njima niko ne priča, o njihovim ljudskim pravima, o situaciji u koju su dovedeni... To je politika dvostrukih aršina u kojoj unaprijed odredite ko je u pravu, ko je u krivu i po pravilu to bude pogrešna odluka, pogrešno uređene stvari, ali pojedini zvaničnici EU se toga pridržavaju", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je bilo razočaravajuće kada je čula zvaničnike EU koji pozivaju dvije strane da se uzdrže od ne zna ni sama čega, a samo jedna strana pravi problem, ocijenivši da je to licemjerno.

"Imate jednu stranu koja uvodi takse, koja mimo Ustava i određenih procedura uspostavlja neku vojsku i slično, a onda neko poziva dvije strane da se uzdrže od nečega. To je apsurd, a ne formula za uspjeh. Žalim što je Srbija suočena sa tako teškim problemom i bremenom sa kojim se nosi, ali Republika Srpska je bila i biće podrška Srbiji u svim otvorenim i teškim procesima koji se pred njom nalaze", poručila je predsjednik Republike.