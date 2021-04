Stanivuković zaboravio svoje "saborce": Za skandal sa "bubicom" još se nije izvinio

Slučajno ili namjerno gradonačelnik Banjaluke zaboravio je i zapostavio svoje saradnike i saborce koji su mu pomogli da dođe do te funkcije, poručuje Nebojša Vukanović.



Zasmetalo mu je i što je Stanivukoviću ponestalo poštovanja prema Jeleni Trivić, koja je na svečanoj akademiji sjedila u petom redu. Opet mu je zamjerio i to što je sebe i načelnika Teslića Milana Miličevića predstavio kao najbolje kandidate na Izborima 2022. godine.

Tako je, kaže Vukanović, Stanivuković u neprijatnu situaciju doveo Miličevića, a njemu zabio nož u leđa. To, tvrdi, nije prvi put. Imao je još što-šta da mu zamjeri.

"Ne možete da govorite, mi ćemo u aprilu, bez ikakve konsultacije sa bilo kim, pravimo pokret nadstranački. Ja kažem, nema od toga ništa, on je u stranci, nemoguće je biti na dva mjesta, pristojno govorim. Govorim mu, čovječe, što si to uradio, nemoj to raditi, nemoj dovoditi u neprijatnu situaciju. I on kaže prije par dana, nema od tog pokreta ništa, to će biti ovako nebitno, neformalno, a ja idem sa svojom strankom PDP. Prije toga govoriš sve stranke su loše, loše poruke šalješ. Ne možeš da se poigravaš tek tako s ljudima", rekao je Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Jedna lasta ne čini proljeće, to je odgovor Draška Stanivukovića njegovim kolegama. Dok je svima jasno da u redovima dojučerašnjih sabraca i te kako ne štima Stanivuković i dalje tvrdi da je opozicija jedinstvena, te upozorava svoje politčke "saborce" koji to očito je sve manje jesu da ne idu s istupima u javnost.

"Svako od nas u ovoj izazovnoj borbi koja ne traje jedan dan, nego traje godinama, neko bije bitku decenijama, prosto svako se pomalo osjeća i usamljeno. To su prirodni ljudski osjećaji, nekada ih je vrlo važno kanalisati interno, ne eksterno, kako se ne bi bavili na ovaj način", istakao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Jučerašnji skandal s bubicom na reveru nastavio se i danas. Ni danas zbog samopromocije bubicu ne skida, a sastanak iza zatvorenih vrata sa najvišim zvaničnicima Srpske i Srbije danas je doveo u ravan sa izložbom cvijeća.

"Ja se nadam da me vi nećete tužiti što vas neovlašteno snimam i da me neće tužiti organizatori festivala. Dakle, to je toliko bezvezna priča", naglasio je Stanivuković.

To je sve osim bezveznog predsjedniku Pokrajinske vlade Vojvodine. Igor Mirović na to poručuje, mnogo je djece u politici. Da se neka djeca daleko bolje i ozbiljnije ponašaju u svojoj igri, poručuje srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže, zbog Stanivukovićeve neozbiljnosti, Banjaluka je izgubila 10-15 miliona dodatnih investicija.

"Skandal je i još jedna stvar, obično i svagdje kada se dodjeljuje najviša nagrada to znači kraj te ceremonije, a sam gradonačelnik mimo protokola izašao je da drži svoja neka predavanja, govore, što je umanjilo značaj same dodjele. Meni je žao. Ja sam se izvinjavao Vučiću zbog toga, ali naprosto, ne možete sve što se pokvari tek tako popraviti", istakao je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Zbog afere "bubica", delegaciji i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, te najvišim zvaničnicima Republike Srpske, stiglo je izvinjenje i od Kluba odbornika SNSD-a. Od Stanivukovića izvinjenja još nema.