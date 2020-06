Stanivuković vrijeđa penzionere: Mićo Mićić je jednom nogom u grobu

U svom sinoćnjem nastupu na BN TV Draško Stanivuković izjavio je da je Mićo Mićić jednom nogom u grobu, čime je uvrijedio sve penzionere, ali i svoje stranačke i koalicione kolege od kojih su neki i stariji od Miće Mićića. To je skandalozno i sramotno, poručuju iz partije penzionera.

"Toliko godina je ispred njega, toliko šanse za sve i da se prodate i odete jednom Mići Mićiću koji je jednom nogom, da ne kažem, znate gdje. Realno, pričam kako jeste", rekao je Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u NS RS.

Sramno je, poručuju iz Partije udruženih penzionera, da Stanivuković na taj način vrijeđa najstariju populaciju, zaboravljajući da je i uz pomoć glasova penzionera dobio i poslanički mandat. Kada su potrebni glasovi za izbore, tada su penzioneri dobri i tada se nudi pomoć, poručuju penzioneri.

"Sramotno da kaže Mići Mićiću da je jednom nogom u grobu. On je tom izjavom povrijedio sve penzionere, svu stariju populaciju. Kada mu trebaju glasovi za izbore, većinom svi, a on pogotovo pribjegava toj populaciji. Tada su obje noge ispravne i mogu do glasačkih kutija i on tamo priča neke bajke, biće ovako, biće onako. Nudi pomoć za ranjivu populaciju, a on je sad njih ovom izjavom ranio", istakla je Vinka Pušonja, Partija ujedinjenih penzionera.

Stanivuković je na BN televiziji iznio i niz neistina na račun rada Parlamenta Srpske. Narodna skupština Republike Srpske saopštila je da u radu parlamenta nema ničega što je moglo biti ocijenjeno kao sumnjivo, te da je narodni poslanik PDP-a Draško Stanivuković, u emisiji BN televizije iznio niz neistina o radu najviše zakonodavne institucije.

Nije tačna Stanivukovićeva tvrdnja da kao narodni poslanik ima mogućnost da koristi službeni automobil, te da prema Pravilniku o uslovima i načinu korišćenja putničkih motornih vozila u Narodnoj skupštini pravo na korištenje službenog vozila imaju šefovi klubova poslanika, a ne narodni poslanici.

"Nije tačna ni tvrdnja da je Narodna skupština dala 102.000 KM za gorivo. U 2019. godini Narodna skupština ukupno je za gorivo utrošila 74.901 KM. Kada je riječ o potrošnji najviše goriva u prošloj godini potrošili su klubovi poslanika SDS-a 14.621 KM i Socijalističke partije 10.922 KM - navedeno je u saopštenju", saopštili su iz NS RS.

Iz Narodne skupštine navode da je netačna i Stanivukovićeva tvrdnja da je Narodna skupština dala više od 30.000 KM za gume, te da je procijenjeni iznos nabavke auto guma u 2019. godini bio 14.500 KM, koliko je i utrošeno.Stanivuković je rekao da je teškom mukom došao do ovih podataka o troškovima u Narodnoj skupštini, što nije tačno. Sve javne nabavke transparentno se objavljuju na sajtu Narodne skupštine, pod banerom "javne nabavke". Podaci o raspisivanju javnih nabavki, njihovim uslovima, vrijednosti i slično dostupne su na sajtu, kao i odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača što znaju svi mediji koji veoma često koriste ovu mogućnost dolaska do informacija u svom radu - tvrde u Narodnoj skupštini.U Narodnoj skupštini ističu da su netačne Stanivukovićeve tvrdnje da ne može da dođe do podatka u Narodnoj skupštini, jer ih, kako je rekao, oni kriju.

"Svi podaci u Narodnoj skupštini su transparentni. Poslanik Stanivuković do danas nije zatražio nijedan podatak od generalnog sekretara i Službe Narodne skupštine", stoji u saopštenju NSRS.

Partija demokrtaskog progresa (PDP) predala je danas u Narodnu skupštinu Republike Srpske inicijativu za osnivanje anketnog odbora, s ciljem sagledavanja relevantnih činjenica koje se odnose na javne nabavke u Srpskoj za vrijeme vanrednog stanja i vanredne situacije zbog epidemije virusa korona. Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić poručuje da nije potrebno formirati skupštinski anketni odbor, jer su javne nabavke u Srpskoj u vanrednom stanju rađene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.