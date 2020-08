Stanivuković u Crnoj Gori radi svoje lične promocije

Samopromocija PDP-ovog Draška Stanivukovića ne bira ni vrijeme ni mjesto. Ovaj put, iskoristio je kraj predizborne kampanje u Crnoj Gori, zloupotrijebivši, ni manje ni više, nego litiju za odbranu pravoslavnih svetinja. I na sebi svojstven način isprovocirao privođenje. Crnogorska policija ga je uhapsila jer je u Nikšiću učestvovao u litijima usmjerenim protiv Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Ne bi u Stanivukovićevom pojavljivanju u litiji možda ni bilo ništa sporno da to nije uradio noć pred izbore, u vrijeme predizborne tišine. Tako je mladi PDP-ovac, crnogorskim vlastima na tacni ponudio argument da se Republika Srpska miješa u unutrašnja pitanja CG. Neodgovorno ponašanje i neodgovoran politički performans, tako Stanivukovićev poslednji performans ocjenjuju u SNSD-u.

Nije nam, kaže portparol stranke, drago kad neko sa strane hapsi državljane Republike Srpske, ali ovo je potez koji Stanivuković koristi isključivo radi dobijanja jefitnog publiciteta. To ide u korist Đukanoviću i DPS-u, poručuje Kovačević.

"Jedini neodgovoran politički performans koji koristi isključivo Drašku Stanivukoviću u smislu dobijanja jeftinog publiciteta i DPS-u i Mili Đukanoviću koji na osnovu toga homogenizuje svoje biračko tijelo sa nekim jeftinim pričama da se Republika Srpska miješa u izborni proces u Crnoj Gori i da pokušava da utiče na rezultate izbora. Republika Srpska bila izuzetno oprezna tokom cijelog perioda predizborne kampanje u Crnoj Gori. Apsolutno je jasno koga mi podržavamo, a to je naš narod i Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i mir i stabilnost", kaže Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

I po već ustaljenom receptu, Stanivuković, čini se, glasove prikuplja na protestima. One prije dvije godine, ubirao je na banjalučkomm Trgu Krajine, kada je članovima grupe Pravda za Davida obećao da neće ući u parlament, pa riječ pogazio.

O Stanivukovićevoj privrženosti borbi za očuvanje svetinja dovoljno govori činjenica da nije bio na bogojavljenskoj litiji u svom rodnom gradu Banjaluci. I od puniih osam mjeseci trajanja litija u Crnoj Gori, za učestvovanje u jednoj, odlučio se baš u predizbornoj noći. Da je i ovaj put sve bilo smišljeno dokazuje spremnost Stanivukovićevog tima da odmah sve snimi i objelodani na društvenim mrežama, jasan je savjetnik predsjednika SNSD-a.

"Prije svega, mi podržavamo SPC i srpski narod u Crnoj Gori i borbu našeg naroda u CG da očuva svoja prava. Međutim Draško Stanivuković je još jednom pokazao da je on ustvari jedan rijaliti političar čija politika se zasniva na mobilnom telefonu. Tu od ozbiljnog političara nema ništa. Meni je drago što je otišao u CG da podrži naš narod, ali je on to uradio zbog lične promocije i ličnog interesa nažalost. Iscenirao sinoćnje događaje, a da je to istina dokazuje i spremnost njegovog tima da sve odmah snimi i fotografiše i u istoj sekundi objavi na svim drusšvenim mrežama. To je licemjerno", kaže Marko Šukalo, savjetnik predsjednika SNSD-a.

Riješiće to Borenović koji je jedini iz Republike Srpske dao podršku Milu Đukanoviću, rekao je Šef Kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske Igor Žunić, komentarišući sinoćnje hapšenje Stanivukovića.

Prije samo nekoliko mjeseci zamjenik predsjednika PDP-a učestvovao je na kongresu DPS-a i prenosio pozdrave Branislava Borenovića i PDP-a Mili Đukanoviću i hvalio rezultate DPS-a.