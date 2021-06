Stanivuković najavljuje početak izgradnje škole u Adi, Ministarstvu još nije podnio ni inicijativu

Banjaluka počinje sa izgradnjom osnovne škole u Adi u drugoj polovini godine, najavio je gradonačelnik Draško Stanivuković. U Ministarstvu prosvjete i kulture o tome su saznali iz medija. Ideji se raduju, ali, kažu, inicijativu za osnivanje škole nikada nisu dobili.

"Zakon je definisao da svaka takva inicijativa treba da se uputi najkasnije do decembra tekuće godine za narednu školsku godinu. Ministarstvo ne može dati saglasnost za rad bilo kakave školske ustanove bez prethodno podnesene inicijative gdje je detaljno opisan projekat za osnivanje kako bismo istu uvrstili u mrežu škola Republike Srpske", kazala je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Gradonačelnik je kategoričan: škola mora da se počne graditi što prije. Ali Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju nije ni pročitao. Po svemu sudeći, nije ni njegov pravni tim.

"To može biti samo interni pravilnik. Zakon ne može da ide u takve detalje. Prosto, ne mogu da sudim o tome dok to ne pročitam i dok to ne vidim", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Iz skupštinske većine se nadaju da će,zahvaljujući sredstvima Republike Srbije, naselje Ada što prije dobiti školu. Za nepoštovanje zakonske procedure od strane gradske administracije, kažu, nisu znali.

"Mene iznenađuje da Ministarstvo nije dobilo jednu takvu inicijativu, jer je opštepoznato da je upravo Ministarstvo jedno od resornih institucija koje mora biti upućeno u ovakve neke stvari. Ja se iskreno nadam da će nova gradska administracija što je prije moguće odraditi taj dio posla", izjavio je Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

2,2 miliona maraka za izgradnju škole u naselju Ada Srbija je obezbijedila. Preostaje još da Grad Banjaluka odradi svoj dio posla: ispoštuje zakonske procedure i rokove.