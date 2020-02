Stanivuković isprovocirao Sonju Karadžić Jovičević, prijetio Dušici Šolaji

Draško Stanivuković mi je prijetio i prijaviću ga policiji, poručila je SNSD-ova Dušica Šolaja. Sve se desilo zbog Nacrta Zakona o zaštiti o uzbunjivačima koji nije dobio podršku Zakonodavnog odbora da se nađe na današnjoj sjednici skupštine jer, poručuje Šolaja, nije u skladu sa pravnim sistemima Srpske, a koji PDP-ov Stanivuković predlaže već drugi put.

Šolaja koja je i predsjednik Zakonodavnog odbora je na jučerašnjoj sjednici odbora sugerisala Stanivukoviću da ako smatra da treba dopuniti postojeći Zakon da ide tim putem. Ako mi ne usvojite Zakon, vidjećeš kako ćeš se provesti, poručio je Stanivuković Šolaji.

"Ja sam na osnovu toga istog momenta kada je gospodin Stanivuković uputio tu vrlo ozbiljnu prijetnju prekinula sjednicu Zakonodavnog odbora za tren da bi se na zapisnik konstatovalo ono što je gospodin rekao. Gospodin Stanivuković kada je vidio tu reakciju malo se uspio korigovati pa je rekao "vidjećeš kako ćeš se proveseliti". Bez obzira na to ja sam po završetku sjednice juče obavijestila predsjednika NS RS da mi je kao predsjedniku Zakonodavnog odbora na osnovu onog što sam citirala prijećeno tokom sjednice", kaže Dušica Šolaja.

"Ja sam rekao da će se proveseliti i evo veselite se i tek ćete se ovdje veseliti i provesti", kaže poslanik PDP-a Draško Stanivuković.

Zbog ovakvih prijetnji Stanivuković treba krivično da odgovara, poručio je SNSD-ov Igor Žunić. Ne čudi, kaže Žunić, da se Šolaja boji za svoju bezbjednost kada je svima poznato s kim se druži Stanivuković.

"Osjećaj njen, o njenom osjećaju ne možete vi raspravljati naročito kada žena ima spoznaju da se čovjek druži sa najvećim kriminalcima koji postoje u BIH. Kada ona vidi sliku vašu i braće Ćulum i kad joj uputite takvu prijetnju, šta će reći žena", kaže poslanik SNSD-a, Igor Žunić.

Stanivuković se danas obrušio i na potpredsjednicu Narodne skupštine i to zato jer je ona smatrala da Stanivukovic treba da se izvini Šolaji zbog prijetnji koje je izrekao.

Stanivukovic je Sonju Karadžić optužio da mu zabija nož u leđa. Sonja Karadžić Jovičević je poslaniku PDP-a Draška Stanivukovića još poručila da se jasno vidi da prijedlog Deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori pokušava iskoristiti u predizborne svrhe i najavljenu kandidaturu za gradonačelnika Banjaluke.

Tokom rasprave o prijedlogu deklaracije, koju je podnio poslanik SDS-a Nebojša Vukanović, Jovičićka je žestoko reagovala na Stanivukovićeve tvrdnje o tome da „Banja Luka ćuti dok se srpski narod u Crnoj Gori ponižava".

Ovu deklaraciju vi koristite za sticanje dnevno političkih poena, a to nikako nije bila namjera ovog dokumenta – kazala je ona, nakon što ju je Stanivuković nazvao „čovjekom režima koji slijepo slijedi samo jednog vođu". Ona je demantovala Stanivukovićeve tvrdnje da nije bilo organizovanja litija u znak podrške srpskom narodu u Crnoj Gori, ističući da to, za razliku od njega, to vide ljudi iz Crne Gore i zahvaljuju se Srpskoj na tome.

"Sve to što ste ispričali je mladi čovječe vaša frustracija kojoj može i ovdje da bude mjesto, ali je dovoljan znak da način na koji reagujete na ono o čemu pričamo u plenumu, a na tačkama koje nemaju blage veze sa ovim i koji su vaša lična frustracija i dajete toliku emociju", kaže Sonja Karadžić Jovičević.

U zaštitu potpredsjednice parlamenta, stao je i poslanik SDS-a Darko Babalj, koji je Stanivukoviću poručio da bi trebao da se bavi pitanjima u svojoj stranci, a ne u SDS-u.

Istovremenio, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica ukazao je da nisu tačne Stanivukovićeve tvrdnje da u Banjaluci nije bilo organizovanih litija u znak podrške srpskom narodu u Crnoj Gori.

Optužujući ga da podnesenu deklaraciju koristi u dnevno – političke svrhe, Mazalica je ustvrdio da Stanivuković i njegovi stranačke kolege nisu učestvovali u litiji koja je organizovana za Bogojavljenje, iako su danima prije toga prozivali Srpsku pravoslavnu crkvu za inertne reakcije povodom sistuacije u Crnoj Gori.