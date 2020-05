Stanivuković i Trivić u trci za predsjednika PDP-a?

Draško Stanivuković ili Jelena Trivić. Nije to trka za kandidaturu za gradonačelnika, ta je trka za nešto više-tvrdi to za ATV izvor blizak PDP-u.

Svjesni su PDP-ovi poletarci da ni jedno od njih ne može da pobijedi Igora Radojičića, ali bi kroz dogledno vrijeme jedno od njih moglo da preuzme rukovođenje PDP-om. I to je u pozadini svih dešavanja i svađe koja je, koliko god je pokušavali sakriti, sve očitija. Činjenica jeste da je na prošlogodišnjem saboru, lider PDP-a Branislav Borenović priznao da se nakon ovog mandata više neće kandidovati.

"Ja sam na prošlom saboru insistirao i to je naša statutarna odredba, ja mogu biti predsjednik partije još samo ovaj mandat", rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Trka Draška Stanivukovića i Jelene Trivić za nominaciju za predsjednika PDP-a, ima veze sa lokalnim izborima. Izvor ATV-a blizak ovoj stranci tvrdi da se njih dvoje nadaju da će pripisati sebi izborni rezultat sa odborničke liste PDP-a, na štetu SDS-a i drugih opozicionara i da će to biti ključni argument za pruzimanje kormila stranke.

Da Stanivuković i Trivićeva vode neku vrstu borbe, potvrdio je to i počasni predsjednik stranke. Uprkos tome što je Stanivuković donedavno bio najozbiljniji opozicioni kandidat za gradonačelnika Banjaluke, sada i Mladen Ivanić poručuje da ipak još ništa nije dogovoreno. Iako je i on pominjan kao mogući kandidat, Ivanić to isključuje.

"Ja mislim da će dogovor Stanivukovića i gospođe Trivić biti jasan njihov međusobni. I oni će to brzo zajednički saopštiti, ja sam u to uvjeren i donijeti odluku koja je najbolja. Tu se krije kandidat", istakao je MLaden Ivanić, počasni predsjednik PDP-a.

Naš izvor tvrdi da je sve izraženiji otpor ljudi iz rukovodstva PDP prema političkom djelovanju Draška Stanivukovića. Jelena Trivić polako gubi simpatije koje je pokupila na početku političkog djelovanja. Dok u PDP-u traju borbe ko bi mogao da se nađe na mjestu kandidata za gradonačelnika Banjaluke konce bi vrlo je moguće mogli da im pomrse i partneri iz SDS-a koji poručuju da je u opciji više kandidata.

Iz PDP-a kažu da žele zajedničkog kandidata što više opozicionih stranaka, ali još ne znaju ko je to. Lider PDP-a i juče je potvrdio da bi se na tom mjestu lako mogla naći i Jelena Trivić. Sam je to na svom fejsbuk profilu priznao i Stanivuković, rekavši da je spreman da se povuče ukoliko neko ima više šanse od njega. SDS ne odustaje, saznajemo, da u igru ozbiljno uđe donedavno DNS-ov Milan Radović. Radović za sada samo ćuti.