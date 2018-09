Stamenkovski: Zbog Lavrova požurili sa radikalizacijom protesta "Pravda za Davida"

Predsjednik Srpskog sabora "Zavetnici" Stefan Stamenkovski izjavio je Srni da radikalizacija protesta grupe "Pravda za Davida" ima za cilj "obojenu revoluciju", te ocijenio da se požurilo sa radikalizacijom zbog posjete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Banjaluci.

Stamenkovski je napomenuo da se u svim dosadašnjim slučajevima u svijetu pokazalo da, kada protesti počnu da jenjavaju i kada izgube širu podršku, onda se kreće u radikalizaciju s ciljem da se izazovu incidenti, koji bi ponovo okupili kritičnu masu i odaljili građane od institucija države.

"U ovom slučaju, sa ovakvim protestima su požurili iz razloga što u posjetu Banjaluci dolazi ruski minstar inostranih poslova Sergej Lavrov", ocijenio je on.

Evidentno je, kaže on, da posjeta ne odgovara onima koji kreiraju ovakve događaje, odnosno zapadnim ambasadama i Sarajevu, jer će imati izuzetan uticaj i odjek u javnosti kako u Republici Srpskoj, tako i u regionu, i jer je to i svojevrsna podrška predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i rukovodstvu Republike za predstojeće izbore.

"Tako da, radikalizacija protesta jeste očajnički čin onih koji su zloupotrijebili jednu tragediju da bi na njoj sprovodili izbornu kampanju", istakao je Stamenkovski.

On je podsjetio da je ranije upozoravao da, kada protagonisti sa Zapada uvide da nemaju dovoljnu podršku u nekom društvu, onda žele da obesmisle izborni proces.

"Tako da im je i ovaj događaj jedan od modela da, ukoliko procene da nemaju mogućnost čak ni da budu približno sa sličnim rezultatom kao lista SNSD i Dodik, da pokušaju da opstruišu izborni proces, to jest da na ovoj temi pokušaju da ga negiraju i da ne dozvole održavanje izbora", smatra on.

Stamenkovski je ocijenio da im to neće uspjeti, zato što je rukovodstvo Republike Srpske i više nego korektno pristupilo ovoj temi u smislu da su dozvolili proteste, da su pokazali jednu širinu i odgovornost prema državnom i nacionalnom pitanju.

"Nisu dozvolili da ih zapadne sile uvuku u igre koje su unapred bile smišljene. Govorio sam još 2014. godine da je predsednik Dodik, bez obzira što je Republika Srpska entitet, najsuvereniji lider na Balkanu i da on sasvim sigurno politikom koju vodi, neće dozvoliti da Srpska bude ugrožena", rekao je Stamenkovski.

Davor Dragičević, otac tragično stradalog mladića Davida Dragičevića, i članovi grupe "Pravda za Davida" proveli su proteklu noć ispred Policijske uprave Banjaluka, tražeći da "bude otkriveno ko je ubio Davida".

"Rok je 5. oktobar do 18.00 časova da budu otkrivene ubice. Ako do tada ne budu svi privedeni, grupa `Pravda za Davida` uzima pravdu u svoje ruke", rekao je Davor Dragičević i dodao da on i grupa "Pravda za Davida" ostaju ispred Policijske uprave Banjaluka, a da će nastaviti i sa okupljanjima na Trgu Krajine.