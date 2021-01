Stakić ostaje član gradskog Štaba za vanredne situacije

Načelnik Sektora policije u Policijskoj upravi Banjaluka Radenko Stakić nastaviće rad u gradskom Štabu za vanredne situacije. Iz Uprave navode da je gradonačelnik Draško Stanivuković poslao poziv za sastanak kojem će se Stakić odazvati 1. februara. Smatraju da je neprimjeren poziv za njegovu zamjenu na ovom mjestu i ističu da se Stanivuković miješa u ovlaštenja policije.

Predstavnik Policijske uprave Banjaluka aktivno učestvuje u radu gradskog Štaba, a pripadnici policije su od početka pandemije preduzimali mjere s ciljem zaštite građana. Zbog toga, iz Policijske uprave Banjaluka smatraju neprimjerenim poziv gradonačelnika da Stakić bude zamijenjen na mjestu člana ovog štaba.

Iz Policijske uprave saopštili su ranije da potez gradonačelnika predstavlja direktno političko miješanje u ovlaštenja i rad policije.

- U sastav Gradskog štaba za vanredne situacije imenovan je predstavnik Policijske uprave Banjaluka, gospodin Radenko Stakić. Imajući u vidu da je javnost nezadovoljna postupcima gospodina Stakića iz ranijeg perioda, potrebno je da izvršite njegovu zamjenu i imenujete novog predstavnika Policijske uprave Banjaluka - naveo je Stanivuković.

Načelnik Policijske uprave Banjaluka Miloš Brkić rekao je da će načelnik Sektora policije u ovoj upravi Radenko Stakić nastaviti rad u gradskom Štabu za vanredne situacije. Ophođenje Stanivukovića smatra neprimjerenim, jer kako ističe, Stakić je službenik sa 30 godina staža i bez mrlje u karijeri.

- I ne vidim otkud taj sud javnosti, otkuda takve insinuacije da on nije poželjan u radu Štaba. S obzirom na to da je Stakić dobio poziv Gradske uprave sa potpisom gradonačelnika Draška Stanivukovića za sastanak Štaba za vanredne situacije 1. februara, on će kao i do sada aktivno učestvovati u njegovom radu - rekao je Brkić.

Iz banjalučke Policijske uprave poručeno je da će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, nastaviti da preduzimaju sve zakonom predviđene mjere radi zaštite građana Banjaluke i njihove imovine. Dodaju da gradonačelnik pokazuje elementarno neznanje kada je riječ o pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu rad Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.