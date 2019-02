Šta može Kosovo, može i Srpska: Ako budu primljeni u UN, možemo i mi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je Kosovo i Metohija svesrpsko pitanje, te da će se, ukoliko bi eventualno bilo primljeno u UN i Srpska pozvati na to pravo, ali da ni Hrvati u BiH sigurno ne bi propustili tu priliku da se otcijepe od BiH.

"Milim da, ukoliko se konstelacija napravi takvom, ni Hrvati neće propustiti priliku da se i oni odvoje od BiH. Onda bi se postavilo pitanje - ko bi tu ostao?" rekao je Dodik za RTS.

On je naglasio da Srbi u BiH smatraju da, ukoliko je nekome prihvaćeno to pravo, i Republika Srpska može da se na to pozove. On je podsjetio da se Republika Srpska, odmah nakon što je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, izjasnila odlukom Narodne skupštine da će, ukoliko Kosovo uđe u UN, i Srpska imati pravo da se odvoji od BiH.

"To piše u našoj rezoluciji od prije deset godina" podsjetio je Dodik.

Prema njegovim riječima, takav scenario - odvajanja od BiH političkom voljom naroda, zamisliv je bez rata.

"Bošnjaci to ne žele, ali će na kraju shvatiti da je to i za njih najbolje da imaju teritoriju kojom perspektivno mogu da upravljaju i vrše vlast", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da je Kosovo svesrpsko pitanje.

"U državnom smislu jeste pitanje države Srbije, ali u smislu nacionalnog poimanja i doživljaja tog pitanja, to je svesrpsko pitanje", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nema Srbina, ma gdje živio, da nema stav o pitanju Kosova i Metohije.

Na pitanje koliko je realno da Srpska donosi svoje rješenja u skladu sa rješavanjem kosovskog pitanja, Dodik je naglasio da Srpskoj "ne moraju biti razlog i povod Šiptari, odnosno Albanci", ali da mora imamti svoje koncepcije.

On je ocijenio da bi 95 odsto Srba sada glasalo za samostalnost Srpske.

Upitan ko bi priznao Srpsku u tom slučaju, Dodik je rekao da Britanci sigurno ne bi, jer su oni u BiH mešetarili.

"Dio antisrpske politike koju pokušavaju da sprovedu u različitim vremenima uvijek sa žarom da naprave štetu Srbima i njihovom nacionalnom interesu na Balkanu", rekao je Dodik.

On je naglasio da Srbi nisu avanturisti.

"Nismo mi oni koji će uraditi iracionalnu stvar, pogotovo ne onu koja bi mogla da dovede do tog da se tamo otpočne bilo kakav oružani sukob. Јa ne vjerujem da je on tamo moguć. Јedino je mogućnost odluke da interveniše NATO, a da se dođe do sukuba između Republike Srpske i Federacije BiH, to je nemoguće", uvjeren je Dodik.

On je pojasnio da u BiH postoji zajednička vojska koja bi se u slučaju sukoba odmah raspala.

"Bošnjaci imaju samo kantonalne policije kojima je zabranjeno da ulaze u prostor drugog entiteta. Tako da je to isključeno sa tog stanovišta", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je suština njegove politike kao srpskog člana Predsjedništva BiH odbrana Republike Srpske i dobrobit ljudi koji žive na tom prostoru, te očuvanje mira.