Šta mijenja novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju?

Oni koji su, nakon 35 godina rada, ostali bez posla mogli bi, da umjesto godinu dana, naknadu za nezaposlenost primaju čak dvije godine. Umjesto 250 maraka, najniža naknada za nezaposlenost trebalo bi da iznosi 360 maraka. Tako stoji u prednacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju, koji će se uskoro naći i na stolu Vlade Republike Srpske.

"Dužina trajanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti zavisi od dužine radnog staža tako da je predloženo da traje do 24 mjeseca, a visina novčane naknade će takođe biti značajno povećana. U prednacrtu je predloženo da novčana naknada ne može biti niža od 80 odsto najniže plate u Republici Srpskoj", rečeno je u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Iz Saveza Sindikata kažu da još ništa nije gotovo, i da će konačan sud dati narodni poslanici. Osim u dijelu vremenskog perioda primanja naknade, prednacrt zakona podržali su i u Uniji udurženja poslodavaca Republike Srpske.

"Tu smo podržali zahtjeve sindikata da se poveća naknada za nezaposlenost. Ali nisam baš siguran da smo zato da se poveća i vremenski period, jer nedostatak je radne snage, posla ima, ko hoće da radi, posao može naći", rekao je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Najbitnije je sačekati analize zakona, poručuje predsjednik Vlade Republike Srpske. Radovan Višković kaže da oko novog zakona ne bi trebalo da bude problema, jer nije veliki broj onih koji ostvaruju pravo na dvije godine naknade za nezaposlenost.

"U ovom momentu nemam analitiku koliko je to sad novca, koliko je to povećanje, koliko to košta sad ta mjera sa tih 250 na 360, koliki broj ljudi koristi tu mjeru. Šta znači sa 12 na 24. Kad bude spreman nacrt zakona i kad se Vlada bude izjašnjavala po tom pitanju, predlagač zakona će morati da upozna Vladu sa tom analitikom", kazao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Dok se spremaju novi zakoni, u Zavodu za zapošljavanje imaju nove planove kako da u ovoj godini zaposle više od 5000 ljudi.

"Planirali smo i sedam programa zapošljavanja. Za tih sedam programa odvojili smo, po akcionom planu, 15 miliona maraka, Vlada i Zavod za zapošljavanje. Opet ćemo i ove godine imati program 'Start up Srpska'. Srbija je i ove godine obezbijedila dodatnih pola miliona maraka za taj program. Imaćemo i program zapošljavanja pripravnika sa dvije komponente", najavljuje Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Ove godine radiće se i na obukama do prekvalifikacije, zapošljavanju Roma i posebnih ciljnih grupa. Krajem prošle godine, Zavod je na evidenciji imao oko 96 hiljada nezaposlenih.