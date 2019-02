Šta je SDS-u donijela promjena odluke lidera stranke da pregovara sa SNSD-om?

Odlukom da će ipak pregovarati sa SNSD-om, Vukota Govedarica je razljutio bivše SDS-ovce koje je prethodno isključio iz stranke zbog podržavanja te ideje.

I ne samo njih. Lider SDS-a razljutio je i mnoge aktuelne članove stranke koji svom predsjedniku danima ukazuju na to da će otjerati iz partije sve koji nešto vrijede. Dok mu prijedorski SDS pismom poručuje da zaustavi dezintegraciju i prestane da kažnjava neistomišljenike, mnogi visoki funkcioneri tvrde da nije moralo da bude tako.

Šteta je nanesena, a na kraju smo došli na isto – tako SDS-ova Sonja Karadžić Jovičević sumira tromjesečni haos u stranci. I sama je, tvrdi, žigosana kao izdajnik, i to samo zbog stava da treba razgovarati sa svima.

"Iako se došlo na isto nakon sto dana, ostala je potpuno bespotrebna unutrašnja podjela, brojni animoziteti, zategnuti odnosi, duboko nepovjerenjem i ja bih voljela, a mislim da bi i javnost voljela da čuje šta sada kažu oni koji su bili tako glasni protivnici bilo kakvih razgovora, koji su demonstrirali protiv članova Glavnog odbora, koji su te ljude nazivao izdajnicima, koji su nas targetirali na društvenim mrežama. Šta mogu da kažu nakon sto dana kada se dešava upravo ono o čemu smo mi razgovarali krajem oktobra?", kaže Sonja Karadžić Jovičević član GO SDS-a.

Dobojlija Boris Jerinić, koga je Govedarica, između ostalog, izbacio zbog podržavanja ideje o saradnji sa SNSD-om, poručuje da je njegovog bivšeg stranačkog šefa koštala sujeta. SDS je, tvrdi Jerinić, zato izgubio i gubi svoje najjače ljude.

"Oni svoju politiku neka sami kreiraju. Da je dosljedan svoje politike, on je rekao da nema rezervni položaj, a vidimo da je uzeo mjesto u Vijeću naroda. S druge strane, rekao je da neće biti predsjednik stranke, i ako pobijedi i ako izgubi. Očigledno, grčevito se bori da bude predsjednik, nevezano kakva i kolika će ta stranka biti i ko će ostati s njim. Ko god ne misli kao on, on ga isključuje", kaže Boris Jerinić, bivši član SDS-a.

Da je odmah nakon izbora, Govedarica uradio ono što je prije nekoliko dana, SDS sada ne bi bio u tolikim problemima, poručuje potpredsjednica SNSD-a. Željka Cvijanović kaže da je Republici Srpskoj neophodan zajednički nastup svih stranaka na nivou BiH, i da su zato sve i pozvane na razgovore.

"Ja se bojim kad je SDS u pitanju da je mnogo toga zasnovano upravo na ličnom odnosu prema nekim ljudima, kako oni to vole i da gledajući to, kroz tu ličnu prizmu, oni ustvari uglavnom i često ne vide nacionalni interes i ne vide šta su pitanja koja okupljaju. Ne vide šta su pitanja gdje treba da koračate zajedno. Ne vide šta su pitanja gdje možete imati različite stavove i različite poglede kako doći do nekog rješenja, ali ne smijete odustati od rješenja", kaže potpredsjednik SNSD-a, Željka Cvijanović

SDS mora nešto da mijenja i da reformiše svoju politiku, inače neće uspjeti da se povrati, smatraju analitičari. Neće pomoći, kažu, ni to što lider partije nije barem javno osudio skorašnju izjavu potpredsjednika SDS-a Dragana Ćuzulana, koji je na predizbornom skupu izvrijeđao predsjednika Srbije.