Šta donosi revizija članstva SNSD-a?

Da zavedu red u stranci odlučeno je na Predsjedništvu SNSD-a održanom prije nekoliko dana. Krećemo u reviziju članstva i hoćemo tačno da znamo ko je ostao privržen SNSD-u, a ko to nije, poručio je lider stranke Milorad Dodik. Slijedi reorganizacija opštinskih odbora, ali i aktiva mladih i aktiva žena.

Računaju i na novo članstvo.

“Nakon toga široka akcija prijema, novih članova, reogranizacija same organizacije od mjesnih odbora pa do opštinskih odbora, svi opštinski gdje smo izgubili na bilo kom nivou idu na untarstranačke izbore i oni koji to nisu, a trebali su”, kaže Dodik.

Počelo se od Banjaluke. Gradski odbor je raspušten. Prije sedam dana na čelo banjalučkog gradskog odbora imenovan je Vlado Đajić. Iako je na tu funkciju stupio prošle sedmice, tvrdi da pomaka već ima. Glavni cilj je kaže Đajić grad kakav Banjalučani zaslužuju i od toga se neće odustati.

"Od kada sam postao predsjednik Gradskog odbora SNSD-a hiljade ljudi mi je već poslalo poruke podrške i izrazilo želju da se učlane i stari članovi da se vrate i neki članovi drugih partija da pređu jer žele grad po mjeri, grad kakav zaslužujemo", kaže Đajić.

Analitičari ocjenjuju da takvi potezi u politici mogu da doprinesu jačanju partije, ali da treba biti obazriv na koji način se povlače. Drago Vuković kaže da je SDS primjer koji se u takvoj transformaciji nije najbolje snašao pa je i dalje u lošoj situaciji. Smatra da ovakva odluka u SNSD-u može da bude nagovještaj nekih novih političkih strategija.

“Unošenje nekog reda u partijama, nešto što treba da označi neku novu sinegriju, nešto što je vraćanje klasičnim postulatima na kojima počiva svaka partija a to je okupljanje oko ideologije, taj pozitivan pristup, briga o opštim mjestima to nama treba i svaki potez u tom smislu mislim da je dobar ali svaki potez koji dovodi do konflikata, tjeranja ljudi nije dobro u današnjoj politici", kaže analitičar Drago Vuković.

U SNSD-u planiraju da do kraja godine završe sa ovim dijelom posla. Planovi podrazumijevaju da bude angažovana i stručna agencija koja će raditi na pitanjima koncipiranja odnosa prema društvenim mreržama i svemu onome na šta nisu obratili dovoljno pažnje.