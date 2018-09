Srpski predstavnici u Sarajevu svoj legitimitet našli kod Izetbegovića i međunarodne zajednice

"Mladen Ivanić je čovjek centralizacije i njegova politika je politika centralizacije BiH. Otišao je na nivo BiH bez legitimiteta", rekao je predsjednik Republike Srpske u intervjuu za Srnu.

"Mladen Ivanić je čovjek centralizacije i njegova politika je politika centralizacije BiH. Otišao je na nivo BiH bez legitimiteta i šta je uradio za četiri godine? Ljudi poput njega i predstavnika Saveza za promjene koji su na vlast na nivou BiH došli bez legitimiteta svog naroda našli su ga kod Bakira Izetbegovića i međunarodne zajednice i zato nisu učinili nijednu stvar u ime i za dobrobit Republike Srpske. Prvo što je uradio Ivanić je nametnuo Reformsku agendu u obliku u kojem se gube mnoge ingerencije Srpske. Javnost zna da smo Željka Cvijanović i ja odmah ustali protiv toga i tek kad se prihvatilo ono što smo tražili - da se uvaže nadležnosti Srpske, onda je promovisan taj dokument. Ivanić je prihvatio agendu u njenom prvobitnom obliku koji je bio poražavajući za Republiku Srpsku", istakao je Dodik, podsjetivši da je isto bilo i sa mehanizmom koordinacije koji je bio jedan od upečatljivijih primjera izdaje Srpske i njenih interesa od predstavnika Saveza za promjene.

Politički analitičar Dragomir Anđelković saglasan je sa stavovima Milorada Dodika. Gostujuću u emisiji "Ćirilica" istakao da je u Srpskoj nužan konsenzus o važnim nacionalnim interesima, poput težnje ka vraćanju na izvorni Dejtonski sporazum. Međutim, kaže Anđelković, da bi se došlo do konsenzusa potrebno je da srpski predstavnici u vlasti na nivou BiH počnu da predstavljaju Republiku Srpsku.

- Kako da dođe do konsenzusa ako neko sjedi u Sarajevu i oslanja se na sarajevsko javno mnjenje i osnovni mu je cilj da bude dio sarajevske elite i dobije pohvale stranih ambasadora? Zato je bitno promijeniti pristup. Svako ko je predstavnik Republike Srpske u Sarajevu mora da bude jedna vrsta delegata, da predstavlja Srpsku, a ne otuđenu anacionalnu elitu koja služi samo sebi i eventualnom dolasku na vlast u Banjaluci - naglasio je on i dodao da će svako ko tako radi dovesti do urušavanja Republike Srpske i da će građani to uvidjeti", kaže Anđelković.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da BiH mora da se vrati svom ustavnom poretku i da je to jedini način da ona preživi.

Dodik je naglasio da sve što su stranci do sada nametnuli u BiH ne može da izdrži vrijeme, jer je svako nametanje samo sila, te da je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma odmah krenuo atak na prava Republike Srpske, da se ona umanje i unište i da se u prvoj fazi od Srpske napravi prazna ljuštura, a kasnije i besmislena zajednica.

"Ne treba vjerovati onima koji na međunarodnom planu kažu da poštuju Dejtonski sporazum, jer da poštuju ne bi ga urušili do te mjere da je danas na sceni pravno politička situacija koja se potpuno razlikuje od onoga što je napisano u Ustavu, a što će biti problem BiH u budućnosti", istakao je Dodik za Srnu.

Anđelković naglašava da je sadašnja vlast u Republici Srpskoj, uz podršku Ruske Federacije, odlučna u sprečavanju centralističkih težnji Sarajeva i međunarodne zajednice. Naveo je da je Dejtonski sporazum nasilno i nelegalno mijenjan i da su Srpskoj oduzimane nadležnosti s ciljem postepenog nametanja "sarajevskog centralizma".

- Ono za šta su se muslimani borili u ratu, omogućila je međunarodna zajednica i visoki predstavnik, s ciljem da stignemo do situacije da u Sarajevu elita odlučuje, a Srbi i Hrvati, pa i Bošnjaci, budu raja. U toj eliti bilo bi mjesta za neke Srbe koji su se prodali i pristali da budu tuđe sluge, a BiH bi funkcionisala u centralističkom modelu - naglasio je on i dodao da se to nije desilo jer se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tome odlučno suprotstavio.

- Do tada je i Rusija stala na noge, dobili smo moćnu Rusiju koja, kroz Vijeće za implementaciju mira i na druge načine, podržava Republiku Srpsku i Banjaluku koja je odlučna u sprečavanju centralizacije - istakao je on.

Istoriograf Radovan Kalabić rekao je da Republika Srpska predstavlja geopolitički i istorijski podvig srpskog naroda i da od njenog osnivanja traju pritisci i otimanje nadležnosti.

- Za zapadne globalističko-liberalne strukture tri stvari na Balkanu su najveća noćna mora- ruska diplomatija, kineske investicije i izvjesna pobjeda Dodika za srpskog člana Predsjedništva BiH - naglasio je Kalabić.

Analitičar Branko Radun takođe smatra da je opozicija u Republici Srpskoj lojalnija Sarajevu, nego Banjaluci, čiju politiku i interese treba da slijedi.