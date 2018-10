Srpski piloti vode putnike u Stokholm

Prvi avion irske niskotarifne avio-kompanije “Rajaner” trebalo bi da sleti na banjalučki aerodrom 30. oktobra nešto iza deset časova, a oko pola sata kasnije dvojica pilota, rodom iz Srpske i Srbije, ponovo će se vinuti u oblake i odvesti putnike do Stokholma.

Dolazak irskih aviona u grad na Vrbasu ispisaće novu stranicu domaćeg vazduhoplovstva i Srpsku povezati sa evropskim destinacijama. Prvi put stanovnici RS letjeće direktno do Stokholma, Memingena i Brisela.

Prvim avionom ove irske kompanije koji će iz Stokholma doletjeti u Banjaluku trebalo bi da upravljaju piloti Vladimir Milićević, rodom iz Beograda i Stevan Bjelajac porijeklom iz RS, koji već dvije decenije rade za “Rajaner”.

- Svaki let koji nas vodi na teritoriju bivše Jugoslavije, posebno ka našim zemljama, Srbiji i Srpskoj, za nas je velika čast i veoma smo srećni zbog toga. Svakako, svima nama u “Rajaneru” je let ka Banjaluci podjednako važan kao i svi drugi letovi koje obavljamo - ispričao je za “Glas Srpske” Milićević, koji je leteći iz baze “Rajanera” u Londonu ka brojnim destinacijama u letačku knjižicu do sada upisao 14.000 letova i 22.000 sati naleta.

Milićević živi sa porodicom u mjestu Bišop Startford, na pola puta između Londona i Kembridža, a za 30 godina, koliko je “u oblacima”, uvijek su mu najdraži bili letovi ka Beogradu, jer su ga oni vodili kući.

"Svojevremeno sam sa JAT-om leteo do svih bivših jugoslovenskih aerodroma i napokon će mi se ostvariti želja da i sa “Rajanerom” doletim u Banjaluku ", rekao je Milićević.

Dodao je da je krajem septembra posjetio aerodrom u Banjaluci i na licu mjesta se uvjerio da je sve spremno za dolazak irskih aviona, te naglasio da se ovim letovima banjalučki aerodrom upisuje na mapu svjetskih.

“Rajaner” je, kako “Glas Srpske” saznaje, specijalno za ovu priliku angažovao Milićevića i Bjelajca, koji su upravljali letjelicama na svim njihovim prvim letovima do bivših jugoslovenskih aerodroma, a koji inače ne lete iz Stokholma.

Direktor “Aerodroma RS” Duško Kovačević je istakao za “Glas Srpske” da svi zaposleni užurbano rade dabi spremno dočekali letjelice “Rajanera”.

"Prvi avion iz Stokholma sletjeće na naš aerodrom 30. oktobra u deset časova i deset minuta, a 25 minuta kasnije trebalo bi da poleti nazad iz Banjaluke. Planirali smo da uz vodene topove i prigodne poklone dočekamo ovaj prvi avion. Istog dana na pistu u Mahovljanima sletjeće i avion iz Memingena", rekao je Kovačević.

Prema njegovim informacijama, prodaja karata za ove letove ide veoma dobro i skoro sva mjesta su popunjena na prvom letu.

Velika su očekivanja od uvođenja ovih avio-linija. Ovo je veliki posao za nas, ali i za cijelu regiju. Ovi letovi će omogućiti bolju povezanost sa našom dijasporom, a već iduće godine očekujem i značajan broj turista iz ovih evropskih gradova koji će dolaziti kod nas. Naše turističke agencije uveliko promovišu turističke potencijale Srpske - istakao je Kovačević i dodao da već na ljeto planiraju letove sa “Rajanerom” i do drugih destinacija.

Obuka

Duško Kovačević ističe da je nekoliko zaposlenih u preduzeću “Aerodromi RS” početkom ovog mjeseca boravilo u sjedištu “Rajanera” u Dablinu, gdje su sa instruktorima ove kompanije prošli veoma zahtjevnu obuku.

"Naši radnici su u više navrata posjetili niški aerodrom, koji takođe ima veoma dobru saradnju sa “Rajanerom”, a sarađujemo i sa aerodromom “Nikola Tesla” u Beogradu. Jedna ekipa je danas otišla na dodatno usavršavanje u Niš", rekao je juče Kovačević.