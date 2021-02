Srpske stranke jedinstvene na ponovljenim izborima

Lideri svih srpskih političkih stranaka u Srebrenici ponovo su dali jedinstvenu podršku zajedničkom kandidatu Koalicije "Zajedno za Srebrenicu" za načelnika ove opštine Mladenu Grujičiću, nakon poništavanja rezultata lokalnih izbora održanih 15. novembra za Srebrenicu.

Grujičić je danas na konferenciji za novinare sa predsjednicima lokalnog SNSD-a Radomirom Pavlovićem i SDS-a Momčilom Cvjetinovićem pozvao srpski narod, odnosno birače da u što većem broju izađu na izbore i pokažu da su neopravdano poništeni izbori u ovom mjestu na kojima je Grujičić ostvario pobjedu sa 1.200 osvojenih glasova više od bošnjačkog kandidata za načelnika Alije Tabakovića.

Prema preliminarnim rezultatima, srpske političke partije bile su osvojile i natpolovičnu većinu u srebreničkoj Skupštini opštine, a birači su danas pozvani da ponovo izađu na izbore i daju glasove onim strankama koje su prošli put prešle cenzus, da se ne bi rasipali glasovi i gubili mandati srpskih stranaka.

Aktuelni načelnik opštine i zajednički srpski kandidat za tu dužnost Mladen Grujičić rekao je da su učinili sve da izbore dobiju fer i demokratski, ali da su oni neopravdano poništeni i preostaje da se okrenu ponovnom organizovanju izbora i da se što bolje pripreme za njih.

"Najvažnije je da smo ostali svi zajedno kao na početku predizborne kampanje i ostaje nam da pokažemo da su rezultati poništenih izbora bili validni i da ćemo postići još ubjedljivuju pobjedu prilikom ponavljanja izbora", poručio je Grujičić.

On je naveo da su svi u Sarajevu usmjereni protiv srpskog naroda u Srebrenici i da su to shvatili predstavnici svih srpskih političkih partija, što je uticalo da ostanu još jedinstveniji u pohodu na novu izbornu pobjedu, ubjedljiviju od poništene.

Grujičić je ukazao da je politika SDA dovela bošnjački narod, ali i opštinu u tešku situaciju.

"Ne možemo da funkcionišemo jer nije usvojen budžet niti smo dobili neke smjernice kako da opština funkcioniše u ovom periodu kada je Skupština raspuštena. Ova agonija se nastavlja i to će osjetiti svi građani Srebrenice. Očekujem da će prepoznati ko je prema njima dobronamjeran. Tvrdim da su izbori bili fer i da su se sitne nepravilnosti i propusti mogli drugačije otkloniti da se ne ponavljaju izbori na svim biračkim mjestima", naveo je Grujičić.

On je istakao da je neprimjereno da se na ovakav način prekraja izborni rezultat i poništava njegova pobjeda od 1.200 glasova više osvojenih od njegovog rivala za dužnost načelnika.

Grujičić je zahvalio svim političkim partijama koje ga podržavaju i izrazio uvjerenje da će na ponovljenim izborima postići još bolji izborni rezultat. On je naveo da još ne zna kada će ponovljeni izbori biti održani, ali da zna da će biti zamijenjeni svi članovi biračkih odbora iako su oni korektno obavili svoj posao na poništenim izborima.

Grujičić je dodao da će opština stvoriti sve pretpostavke da izbori budu zakonski sprovedeni jer Savjet ministara raspolaže sredstvima za ovu namjenu i potrebno je što prije održati izbore i fomirati vlast da se stanje u opštini normalizuje i nastavi realizacija započetih i pripremljenih projekata.

Pavlović je apelovao na Centralnu izbornu komisiju /CIK/ BiH da što prije zakaže izbore da bi se mogla konstituisati vlast i normalizovati rad lokalne zajednice nakon usvajanja određenih akata kao što su budžet i program rada Skupštine opštine.

On je pozvao birače da se masovno odazovu i izađu na izbore i da imaju u vidu da je bošnjačka Koalicija "Moja inicijativa Srebrenica" najavila da je njen cilj da se izmijeni izborni zakon za Srebrenicu i da se ona proglasi distriktom.

"Bošnjačka poruka da Srebrenicom ne mogu vladati Srbi je diskriminatorska i neprihvatljiva i zbog toga pozivam srpski narod da masovno izađe na izbore, da se potvrdi novembarska pobjeda i da ne daju glasove malim političkim partijama koje ne mogu preći cenzus jer se time rasipaju srpski glasovi i gube odbornička mjesta", poručio je Pavlović.

Cvjetinović je rekao da SDS pruža maksimalnu podršku srpskom kandidatu za načelnika Grujičiću i pozvao srpski narod na jedinstvo i izlazak na izbore da bi se potvrdili rezultati poništenih izbora i formirala skupštinska većina od srpskih odbornika što je izuzetno važno za srpski narod u ovom mjestu.

"Nismo očekivali ovakavu odluku CIK-a i Suda BiH i ne slažemo se sa ovakvom odlukom CIK-a. Smatramo da je to napamet urađeno i da se radi o političkoj odluci. Pred CIK-om je novi izazov da ispravi greške i pokaže da nije pristrasan i da ažuriraju birački spisak" rekao je Cvjetinović.

On je ukazao na apsurdnost da birački spisak ostane nepromijenjen što bi značilo da oni fiktivno prijavljeni u Srebrenici zbog izbora, a koji su se odmah odjavili iz ove opštine, mogu ponovo glasati, a da neće biti omogućeno da glasaju onima koji su to pravo stekli u periodu od zaključivanja biračkog spiska do termina ponovnog održavanja izbora.

"Ta nepravda i nezakonitost se ne smije dozvoliti", poručio je Cvjetinović, izražavajući nadu da će se CIK konačno rukovoditi isključivo pravnim, a ne političkim mjerilima.

Lokalni izbori u Srebrenici i Doboju biće ponovljni 21. februara, odlučila je danas Centralna izborna komisija BiH.

CIK BiH je 21. januara donio odluke o poništavanju izbora na 26 redovnih biračkih mjesta i dva biračka mjesta u odsustvu za nivo načelnika i Skupštine opštine Srebrenica, te poništavanje izbora na 89 redovnih biračkih mjesta za nivo gradonačelnika i Skupštine grada Doboja.