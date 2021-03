U Srpskoj je započela treća faza vakcinacije, koja podrazumijeva imunizaciju starijih od 65 godina.

Domovi zdravlja u Banjaluci, Trebinju, Gradišci i Prijedoru danas su vakcinisali lica koja su se svojim timovima porodične medicine prijavila tokom sedmice.

Oko 7.000 Banjalučana svojim je porodičnim ljekarima prijavilo da želi da primi vakcinu protiv virusa korona. Nada Rodić kaže – ona i suprug nisu imali dilemu.

- Među prvima smo odlučili. I sinoć nas je pozvala sestra iz naše porodične i evo sad smo na redu - priča Nada.

Tokom dana u Banjaluci je vakcinisano tek 40 prijavljenih. Tek naredne sedmice, kada se stvore uslovi u dvorani Metal sajma, počeće masovnija vakcinacija.

Građani smatraju da su uz vakcinu zaštićeniji.

Zaštićeniji - da, ali i dalje treba zadržati navike koje smo sticali proteklih godinu dana.

- Vakcine i dalje traže od nas, iako smo vakcinisani i u prvoj i u drugoj dozi, da prođe onaj period u kom nam se stvaraju antitijela. Ipak moramo nastaviti da koristimo maske, da držimo fizičku distancu, da se ne okupljamo u velikom broju, da poštujemo ono sve što učimo u zadnjih godinu dana, pranje ruku, dezinfekcija, provjetravanje - ističe Vesna Lučić Samardžija iz Higijensko - epidemiološke službe, Dom zdravlja Banjaluka.

U Trebinju će do sutra biti vakcinisano oko 1.500 do sada prijavljenih građana. Prijave traju i dalje, a imunizacija se odvija u sportskoj dvorani "Miloš Mrdić". U cijelom procesu, smatraju zdravstveni radnici, do izražaja je došla organizacija sistema porodične medicine.

- Osobe su se javljale svojim porodičnim timovima, sestre su ih registrovale i u roku dva dana svi su pozvani, dobili su termin u deset minuta kad da dođu. Gužvi nema - navodi Tatjana Bošnjak, načelnica Službe porodične medicine Dom zdravlja Trebinje.

U Prijedoru je do sada za vakcinaciju prijavljeno oko 2.100 građana.

- Svi građani, ovi koji su došli, preko 65 godina, biće pregledani od strane ljekara koji će izvršiti pregled i pogledati da li smiju primiti vakcinu ili ne. Nakon toga se pristupa imunizaciji, a za 21 dan svi naši građani će biti pozvani na revakcinaciju - pojašnjava Milica Otoković, načelnica Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Prijedor.

- Imajući u vidu da sam ja i predsjednik penzionera grada Priedora, ovom prilikom pozivam sve svoje kolege koji su prešli 65 godina starosti, da se vakcinišu. Da se vakcinišu prije svega zbog sebe, svoje dječice, svojih unučića - kaže Slobodan Brdar, predsjednik Udruženja penzionera Prijedor.

Vakcinacija u Gradišci počela je u Higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja, a naredne sedmice biće nastavljena na vakcinacionom punktu u Kulturnom centru Gradiška.

- Neki izjavljuju da neće, to je suludo reći da neće. Јa sam jedva dočekao kad će me pozvati da primim ovu vakcinu - naglašava Đuro Krčmar iz Grdaiške.

- U ovom trenutku imamo gotovo 2.500 sugrađana starijih od 65 godina, koji su zainteresovani za vakcinaciju. Kada to završimo dalje idemo prema planu vakcinacije u Srpskoj - kaže Slađana Tepavac, načelnica Higijensko - epidemiološke službe Doma zdravlja Gradiška.

Zdravstveni stručnjaci pozivaju sugrađane starije od 65 godina da se prijave svojim porodičnim ljekarima i potom sačekaju poziv na vakcinisanje.

U skladu sa brojem prijava pripremaju se vakcinalni planovi, a svi koji se prijave o terminu imunizacije biće obaviješteni telefonskim putem.