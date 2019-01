Srpska uskoro dobija novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa

Republika Srpska bi tokom godine trebalo da dobije novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Kada zakon bude usvojen, mnogo više funkcionera će biti "pod lupom" Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. Radna verzija zakona već postoji, kažu u Komisiji.

"Mnogo širi krug lica će biti obuhvaćen ovim zakonom. Predlaže i načine prestanka mandata, jer prestanak mandata Centralna izborna komisija ne može donijeti sem Članom 1.10 na osnovu drugog zakona koji to propisuje, što je do sada bio vrlo rijedak slučaj", istakla je Obrenka Slijepčević, predsjednik republičke Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Novim zakonom će biti određene i veće novčane kazne za one koji koriste svoju poziciju da bi uticali na donošenje zakona ili rad izvršne vlasti. Do sada su bile od 500 do 1.500 KM - a po novom zakonskom rješenju će biti od pet do 20 hiljada KM.

U Komisiji ne žele da ulaze u ostale detalje sadašnje verzije zakona, jer, kažu, sa njom prvo trebaju biti upoznati Vlada i nadležno ministarstvo. Trenutni zakon je dobro definisao pitanje sukoba interesa, ali ga ipak treba popraviti, ocjenjuje narodni poslanik Srđan Mazalica.

"Sada u zakonu postoje neke asimetrije i postoje neke nedorečenosti. Ono što je dozvoljeno odbornicima, nije dozvoljeno poslanicima, što je dozvoljeno nekim direktorima, nije dozvoljeno nekim drugim direktorima. Mislim da tu i stranke trebaju zauzeti određeni stav, upravo zato što i samo usvajanje zakona o sukobu interesa u Narodnoj skupštini svojevrstan sukob interesa, jer mi poslanici usvajamo zakon kojim trebamo da ograničimo neka svoja prava", istakao je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Sukob interesa u organima vlasti Srpske se određuje po zakonu iz 2008. godine, koji dozvoljava direktorima javnih ustanova da osim te funkcije, nesmetano obavljaju i neku drugu. Akcioni plan za borbu protiv korupcije predviđa da novim zakonom budu obuhvaćena sva imenovana lica, uključujući i rukovodioce javnih preduzeća, fondova i ustanova, kao i uvođenje imovinskih kartona za državne službenike.