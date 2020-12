Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je danas da Srpska treba da jača svoje institucije jer BiH, u kojoj nije moguće odbraniti svoje potrebe i interese, jeste problem.

Cvijanovićeva je naglasila da Srpska želi partnerstvo sa svima u BiH i da nije problem BiH u kojoj može da se razgovara i dogovara, ali jeste BiH u kojoj to nije moguće.

"Treba da jačamo institucije Republike Srpske, da gledamo šta su naše razvojne šanse, da imamo jasan politički i institucionalni stav. Da biste imali jasan institucionalni stav morate imati snagu institucija. Uvijek sam promovisala da moramo imati snažne institucije upravo zbog toga što sam prethodnih godina vidjela bezbroj primjera u kojima su te institucije bile uporno na udaru da bi se onemogućilo da izvršavaju obaveze prema građanima", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je naglasila da je suština problema u BiH to što nema potrebnog nivoa unutrašnjeg razumijevanja, ali ni dovoljno potrebe ili želje da se razgovara o unutrašnjim problemima.

"Ovdje se stalno drži nešto u nekom vještačkom statusu, uvijek neko priziva nekoga sa strane da dođe da nametne određena rješenja. Smatram da je pristup međunarodnog faktora krajnje neprincipijelan. Nama su ljudi iz međunarodne zajednice, posebno iz EU, bitni da bismo prošli kroz određene reforme, da bismo naše društvo prilagodili onome što su potrebe puta kojim smo se već uputili", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da pri tretiranju određenih tema treba primjenjivati iste kriterijume, što nije slučaj u BiH, a što prepoznaju građani Srpske koji stalno imaju osjećaj da su skrajnuti, da su njihovi interesi gurnuti u neki drugi plan, da nisu ravnopravni i ne mogu da iskomuniciraju svoje potrebe u okviru organa BiH.

"Izlaziti parcijalno i govoriti o tome kako treba da se povuče predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH /Milan Tegeltija/, a ne kažete kako treba da se povuče predstavnik ili direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije ili neko drugi - za mene je krajnje neprincipijelno i nedobronamjerno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da je za nju ozbiljno ako neko kaže da se osjeća bezbjednosno ugrožen, te da organi trebaju da se istražuju organizovane napade koji su usmjereni na to da uruše nečiju fizičku bezbjednost i integritet.

"Shvatila sam da Tegeltija, takođe, ima problem da iskomunicira ono što su njegove profesionalne obaveze i zadaci na profesionalan način u ambijentu u kojem sada funkcioniše. Morala sam da saznam kakav je to ambijent i nimalo mi se ne sviđa ono što sam čula, a nemam razlog da u to ne vjerujem. To nije ambijent u kojem možemo funkcionisati, u kojem možemo da pravimo pravnu državu, da gradimo međusobno povjerenje, u kojem možemo razvijati bilo kakav razvoj BiH", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su se mogli čuti određeni političari koji su prespavali mnogo godina svog mandata koji su imali na nivou BiH da nema nikakvih prijetnji i pritisaka...

"Ima i te kako pritisaka, zato moramo jačati Republiku Srpsku!", naglasila Cvijanovićeva.