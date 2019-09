Srpska traga za 1.660 civila i boraca nestalih u ratu

I 24 godine poslije jednako boli. Bol još jača jer pravda nije zadovoljena, teško da ćemo je i dočekati, ovako nam priča Dušanka Matić koja je izgubila sina jedinca u Odbrambeno – otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Moraju se, priča Dušanka, čuvati od zaborava stradanja srpskih vojnika u borbi za otadžbinu.

“Sina od 27 godina sam izgubila, jedinog sina, eto. Strašno teško, 27 godina, teško. Oficir bio u Srbiji, ovdje došao, ratovao i poginuo. Tu ja živim, a djeca su mi tamo. Ja tu ne mogu ostaviti grob, tu sam sama”, kaže Dušanka Matić.

O 1.660 srpskih civila i vojnika još uvijek nema traga. Njihove porodice godinama žive u nadanju i očekivanju da će ih pronaći. Ipak, nadležni su zakazali u obavljanju svog posla. Ako u Institutu za nestala lica BiH nastave s ovakvom dinamikom, neće biti dovoljno ni 160 godina da identifikuju srpske civile i vojnike za kojima se traga, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

“2009. godine od 1.207 identifikovanih lica, samo 22 su bila srpske nacionalnosti. 2007. identifikovano je 11, 2008. identifikovano 10. Ovo samo govori i to je činjenica da institucije na nivou BiH koje su formirane samo da služe bošnjačkim i hrvatskim interesima, ne mogu da budu za Srbe ni važne, ni bitne, ni da takve postoje”, kaže Duško Milunović, ministar rada i boračko - invalidske zaštite Republike Srpske.

Da se rješenje može naći jedino u vraćanju ovoga procesa u nadležnost entiteta, tvrdi direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Milorad Kojić kaže, od 2008, kada je Institut formiran, do danas, ukupno je identifikovano 384 lica srpske nacionalnosti, dok je prije toga godišnji prosjek bio 345 identifikovanih.

“Reforma instituta nije uspjela. Dakle, tri godine smo se borili da dođemo do nekog zajedničkog rješenja, međutim, bošnjaci su to uporno odbijali, naravno, iz ovog razloga koji jeste i o kojem statistike govore. Mislim da moramo pokrenuti pitanje da se nadležnosti vrate na nivo entiteta. Mislim da bi i svima bilo najbolje to bude na nivou entiteta, da ne bi bilo ovakvih vrsta tenzija, kao što imamo sad”, kaže Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

U proteklom Odbrambeno - otadžbinskom ratu u temelje Republike Srpske svoje živote je ugradilo 23.184 pripadnika Vojske i MUP-a Republike Srpske, dok je ubijeno i nestalo 6.313 srpskih civila.