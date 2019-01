Srpska se priprema za Dan Republike

Ponosna i vječna, Republika Srpska za dva dana slavi 27. rođendan. Pripreme za obilježavanje Dana Republike uveliko traju. Taj dan iz Srpske u svijet treba da ode slika zajedništva, sloge i ponosa, poručuju predsjedavajući predsjedništva BiH i predsjednica Srpske, Milorad Dodik i Željka Cvijanović, i pozivaju sve građane da u srijedu iskažu svoju ljubav prema Republici.

Srpsku niko ne može ugroziti, kaže premijer Radovan Višković. Ubijeđen je da će ovogodišnja proslava biti još svečanija od prethodnih.

"Da ćemo mi 9. januar slaviti narednih i sto i hiljadu godina i da će naši unuci i praunuci nastaviti da slave Dan Republike, iako znate da je prije godinu il dvije bilo skoro dovedeno u pitanje obilježavanje, samo su nam pomogli da to pomognemo na jedan još viši nivo i da to bude veličanstvenije nego što je bilo u proteklom periodu", poručio je Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

I u MUP-u Srpske se pripremaju za proslavu Dana Republike. Uprkos praznicima, odmora nema, i sve treba da bude uvježbano do 9. januara. Građane upozoravaju da se pridržavaju pravila.

"U cilju bezbjednosti učesnika povodom proslave 9. januara – Dana Republike, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim teretnih vozila hitnih i komunalnih službi i vozila akreditovana za organizaciju proslave u vremenu od 07,00 časova do 19,00 časova. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske od ponoći do 10.01.2019. godine do 06,00 časova. U cilju bezbjednosti učesnika, 09. januara na području grada Banjaluka zabranjena je upotreba dronova, bez posebnog odobrenja MUP-a RS", poručuju iz MUP-a.

Tokom proslave, na snazi će biti zabrana rada ugostiteljskih i drugih objakata te obustava saobraćaja u širem centru grada. Različite dionice puteva, biće zatvorene od 7 do 17 časova, a zatvoreni će biti i pojedini parkinzi u Banjaluci.

Ulice u Banjaluci će, između ostalog, biti zatvorene i zbog svečanog defilea, a učesnici defilea će najvjerovatnije biti postrojeni na ovom mjestu. I ove godine se očekuje da će manifestaciju pratiti veliki broj građana Srpske.