Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da će cilj ljudi koji će u ime Srpske biti u Savjetu ministara biti ekonomski napredak i da neće biti opstrukcija koje su viđene u prethodnom mandatu.

"NJihov način rada je ubrzavanje stvari, oni će biti servis građana i neće opstruisati ono što je važno za Republiku Srpsku. Dakle, tamo više neće biti ljudi koji će glasati protiv podjele dobiti `Elektroprenosa BiH` koji je zajedničko preduzeće dva entiteta", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su mnoge stvari na nivou BiH bile blokirane zbog političkih igara.

"Ogroman novac je trebalo da dođe do građana oba entiteta, a nije zato što je neko igrao političke igre. Sve ove godine smo se mučili da dođemo do novca koji nam pripada, jer ljudi koji su bili u Savjetu ministara nisu željeli da urade ono što je do njih, tvrdeći da su protiv zaduženja Srpske. Onda ti isti ljudi traže da radi parlament BiH bez obzira što nema novog Savjeta ministara da bi se to navodno deblokiralo. Mnogo je takvih primjera", dodala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, neopravdano dugo su blokirani važni infrastrukturni projekti, jer u Sarajevu nisu željeli da ratifikuju sporazume ili uplate novac kao što je slučaj sa mostom "Bratoljub" na Drini.

"To utiče na ekonomsku sliku. Ako nisu ratifikovani sporazumi za projekte koji su ugovoreni sa međunarodnim finansijskim institucijama to znači da je blokirano mnogo novca. Mi očekujemo da nema više stvari koje će biti stavljane u ladicu, a koje treba da doprinesu boljem životu građana", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Prema njenim riječima, postoji prilika da stvari na nivou BiH budu postavljene na ispravan način i opereativni domen rada ne treba opterećivati krupnim političkim stvarima.

"Svi moraju poštovati Ustav, znati šta su čije nadležnosti i da koordinišemo stvari koje su dobre za naše građane. Očekujem da se nećemo baviti pitanjima o kojima znamo da nemamo saglasnosti, jer niko nikome ovdje nešto ne može nametnuti. Valjda postoji minimum stvari o kojima možemo da se usaglasimo i ako to nije novi auto-put, most, hidrocentrala, što smo onda ovdje zajedno", kaže Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da u BiH postoji stalni angažman međunarodne zajednice.

"Oni bi rado da budu dio svakog razgovora. Nekada načine problem da bi ga onda sanirali i pokkazali da rade. To su stari politički trikovi. Bilo bi lijepo kada bi bili sa strane, a najbolje bi bilo kada bi mi sami odlučivali. Od tri konstitutivna naroda, dva su za ovakav način rada, ali postoje oni koji uvijek očekuju da stranci uskoče i umjesto njih obavljaju pregovore", kaže Cvijanovićeva, dodajući da je u BiH moguće postići unutrašnji politički dogovor.

Ona je naglasila da Republika Srpska i Federacija BiH imaju rezultate rada koji su postignuti na osnovu Reformske agende.

"To je politička zrelost i zašto da se gubi vrijeme na pitanjima kao što je `Sejdić-Finci`. Danas imamo nastavak Reformske agende i dobro je da se vlade Srpske i FBiH bave životnim pitanjima", kaže Cvijanovićeva.

Govoreći o radu Vlade Srpske, Cvijanovićeva je ocijenila da ona realizuje zadate ciljeve.

"Plate su povećane kako smo obećali, imamo plan za dalje povećanje, idemo u pravcu rasterećenja privrede i da ovo bude manifestovano na platama radnika. Imamo stabilnost i nismo zastali u realizaciji infrasturkturnih projekata, a jedini zastoj u realizaciji je vezan za nivo BiH", zaključila je Cvijanovićeva.

Govoreći o najnižoj plati u Srpskoj, ona je rekla da će Vlada donijeti realnu odluku, ako ne bude dogovora socijalnih partnera.

"Vlada mora voditi računa da ispoštuje radnike, ali ne smije ugroziti privredu. Moramo se uhvatiti u koštac sa sivom ekonomijom, neprijavljenim radnicma i lažno prikazanim platama", smatra Cvijanovićeva.

Ona je poručila da se mora napraviti sistem po ugledu na uređena društva, jer mnogo više ljudi radi nego što to pokazuje statistika, a njihovo neprijavljivanje nanosi štetu i ljudima koji nisu prijavljeni i državi koja ne ubire prihode u budžet iz kojih servisira brojne obaveze.