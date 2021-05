Srpska računa da ima sagovornike zainteresovane za budućnost zemlje

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da u dokumentu o budućnosti BiH, koji će predložiti Narodna skupština, nema nikakvih skrivenih agendi i da Srpska računa da ima ozbiljne sagovornike koji su jednako zainteresovani za budućnost zemlje u koju se zaklinju.

"Mi se ne zaklinjemo u ovu zemlju, ali hoćemo da pričamo o njenoj budućnosti, pa zašto onda baš vi koji se zaklinjete u ovu zemlju nećete da pričate o tome. Neko nekoga laže", rekla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska, naglasila je predsjednik, raspoložena je za razgovor.

"Ovo je pružena ruka za dijalog. Mnogo puta je ta pružena ruka ostala onako u vazduhu, nije je niko prihvatio, ali mi smo na to navikli. Međutim, to nam ne daje pravo da mi ne insistiramo na razgovoru, zato što je to naše opredjeljenje", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je navela da je moguće da će ovaj prostor za desetak godina izgledati drugačije nego što je to danas, te da bi bilo naivno ne ići u susret tako nečemu, a ne kao visoki predstavnik Valentin Incko "gurati glavu u pijesak i govoriti kako je kriva Republika Srpska".

"Nije kriva Republika Srpska. Ono što njih čini nervoznim je činjenica da sve više ljudi to razumije", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da non-pejper kao neformali papir, koji nudi određena rješenja, itekako postoji, te da je o tom papiru već vođena rasprava u šest do osam zemalja.

"To je realnost koja čini nervoznim ove kojima se ne sviđa da pričaju o tome. Zašto? Ako samo legalizujete tu priču time što ona dođe na neki sto kao papir i vi pričate o tome, onda vam pada koncept raznih besmislica, laži, obmana, nejednakih standarda, dvostrukih aršina, nepravde koja je pravljena prema jednima i namjerno izmišljene pravde prema drugima", objasnila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da non-pejper nije pisao niko iz Republike Srpske, već ljudi koji dolaze iz evropskih zemalja i koji znaju zašto su to pisali, jer su suočeni sa brojnim neuspjesima ovog prostora, a posebno BiH.

"U međuvremenu su shvatili da nije Republika Srpska ta koja je za to kriva nego da su napravljene neke nepravde u prošlosti, a prave se i danas. Oni su shvatili da ta nasilna centralizacija neće donijeti mir, za koji su svi zainteresovani", dodala je Cvijanovićeva.

Komentarišući napade iz Federacije BiH, ali i opozicije u Srpskoj kada je riječ o najavljenoj raspravi, Cvijanovićeva je istakla da je svaka tema legitimna da o njoj raspravlja Narodna skupština Republike Srpske.

"Ne možete reći da je legitimno kada SDA na svom kongresu izbaci tezu da BiH treba da bude bez entiteta, a da je problem kada vi raspravljate o nekom svom konceptu. Ako se Dejton vama ne sviđa, dajte da vidimo šta je treće. Pokušavam da budem realna i da kažem da je u političkom, javnom diskursu u normalnim civilizovanim zemljama svaka tema legitimna", rekla je predsjednik Srpske.

Pomenuta rasprava, tvrdi Cvijanovićeva, nije nikakav fašizam, nacizam, ili rasizam, koji se može vidjeti u tim državama koje nam drže predavanja.

"Nije to ni nikakav secesionizam. To je jedna legitimna priča da vidimo imamo li mi sagovornika za priču o budućnosti. Tamo se ne raspravlja o mirnom razlazu, kako to pokušava da prikaže opozicija u Srpskoj, koja samo nastoji prebaciti temperaturu na nekoga drugoga i zajedno sa predstavnicima u Federaciji BiH privući pažnju međunarodnog faktora", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da niko u Republici Srpskoj nije spomenuo rat, dok u FBiH ne prestaju pričati o ratu.

"Taj rat živi njima u krvotoku, u glavi. Mi s tim nemamo ništa i mi se od toga ograđujemo", dodala je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je podsjetila da su strani faktori dobro došli u smislu da pomognu, ali ne kao strana u razgovoru o budućnosti BiH, jer su te strane tri konstitutivna naroda, te da su prošla vremena kada se odlučivalo drugačije.

Ona je u vezi s tim napomenula da nered na ovim prostorima nisu napravili faktori, poput Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika, već oni koji su ovdje naopako pravili koncept i htjeli da se on prihvati, iako je nepravedan.

"Htjeli su da nemamo nikakvu volju da sami sebi krojimo budućnost, već da to rade oni. Zato se bune kada o budućnosti hoćemo da pričamo sa svojim partnerima u BiH, a ti partneri su i Srbi i Hrvati i Bošnjaci. Ako je država zajednička, treba da zajednički rješavamo njenu sudbinu. Cijenimo ako imamo dobre usluge međunarodnog faktora, ali ako imamo mešetarenje u kome se podržavaju jedni, a omalovažavaju drugi, to nije partnerski odnos međunarodnih faktora", objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da postoji projekat ujedinjavanja opozicije u Srpskoj i FBiH za naredne opšte izbore, kome su vjetar u leđa dali strani faktori, što dovoljno govori o njihovom odnosu prema prema Srpskoj i BiH, koji prevazilazi okvire međupolitičkog i međustranačkog djelovanja.

Cvijanovićeva je rekla da oni sebe "mogu međusobno pomagati, ali je BiH zemlja u kojoj postoje jasno iscrtane međuentitetske granice u smislu izbornog procesa.

"Šta god i kako god da birate, to je tako...", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da svako ima pravo da se opredjeljuje kako će politički funkcionisati, ali da se svih ovih godina pokazalo da su loše prolazile politike iz Srpske koje su nastojale da iskomuniciraju i ispromovišu svoju neku propagandu protiv nekoga putem sarajevskih medija i uz pomoć nekog tamo velikog brata prijatelja, druga...

"To ne pije vode i nisu dobro prolazili, ali nemam ništa protiv. Legitimno je da svako politički odluči kako će djelovati. A što se tiče partija u Srpskoj i većine koja sada čini vlast, mogu reći tu postoji jedna jaka platforma i na taj način će se nastupati", navela je Cvijanovićeva.