Srpska prva u regionu regulisala saobraćaj električnih trotineta

Izmjenama zakona predviđeno je i regulisanje upotrebe ličnih prevoznih sredstava poput trotineta, bicikala i haverborda.



Postojeći Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske usvojen je 2011. godine gdje su u prethodnom periodu uočeni određeni nedostaci nedorečenosti. Stanimirović ističe da su izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske regulisale ovu materiju na najbolji mogući način.

- Dosta rada i truda je uloženo u prethodnom periodu da ovu materiju regulišemo na najbolji mogući način, koja nigdje u regionu nije definsana - napominje Stanimirović.

Ministarstvo saobraćaja i veza saopštilo je da je Republika Srpska prva u regionu počela sa uređenjem saobraćaja električnih trotineta i sličnih uređaja usvajanjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Propisano je da je lako lično električno vozilo električni trotinet, električni skejtbord, haverbord, segvej i slično vozilo na točkovima koje se djelimično ili potpuno koristi kao motorno vozilo za prevoz jednog lica na javnoj, odnosno privatnoj površini i koje se, između ostalog, kreće maksimalnom brzinom do 25 kilometara na čas.

Ova vozila razvrstavaju se u klase, a prve dvije se odnose na vozila bez sistema samobalansiranja i sjedišta. Кlasa 1 su vozila maksimalne konstruktivne brzine do šest kilometara na čas, a klasa dva vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 kilometara na čas.

U naredne dvije klase spadaju vozila sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta i to u klasu 3 ubrajaju se vozila maksimalne konstruktivne brzine do šest kilometara na čas, a u klasu 4 vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 kilometara na čas.

Propisano je da su ova vozila obavezno opremljena ograničivačem brzine kojim se obezbjeđuje da se ne prelazi maksimalna konstruktivna brzina, prednjim i zadnjim katadiopterom, s tim da su vozila klase 2 i klase 4 obavezno opremljena prednjim i zadnjim svjetlom za osvjetljavanje puta i uređajem za davanje zvučnih signala.

Prema ovom dokumentu, predviđeno je da se propisi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kojima je uređeno kretanje pješaka, primjenjuju i na lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 1 i klase 3 (vozila maksimalne konstruktivne brzine do šest kilometara na čas), osim što je lice koje koristi ovakvo vozilo obavezno da posjeduje identifikacionu potvrdu za lako lično električno vozilo kojim se kreće.

Propisi iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kojima je uređen saobraćaj bicikala primjenjuju se i na lice koje koristi lako lično električno vozilo klase 2 i klase 4 (vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 kilometara na čas), osim što je lice koje koristi ovakvo vozilo obavezno da posjeduje identifikacionu potvrdu za lako lično električno vozilo kojim se kreće, da ima više od 14 godina, da posjeduje potvrdu o poznavanju propisa i za vrijeme vožnje da nosi na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske jasnije su definisane odredbe koje se odnose na sveobuhvatne analize saobraćajnih nezgoda, kretanje u raskrsnicama s kružnim tokom, nasilnička vožnja, prevoz životinja u kabini vozila i drugo.

Prema izmjenama zakona, pješaci u alkoholisanom stanju dužni su da se podvrgnu kontroli prisustva alkohola ili opojnih droga u organizmu pomoću odgovarajućih sredstava i aparata, odnosno da pristupe stručnom ljekarskom pregledu na koji su upućeni radi provjere prisustva alkohola ili opojnih droga u organizmu.