Srpska prva u redu za nabavku vakcina protiv virusa korona

Evropskoj komisiji je uplaćen avans od 10 odsto. Sada se čeka da se vakcina pojavi na tržištu. Poručio je to u sinoćnjem specijalu predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković. Među prvima je u regionu Srpska potpisala i sporazum sa Rusijom.



"Mi smo takoreći stali prvi u red. Onog momenta kad bude napravljena vakcina , kad se bude pojavila na tržištu naši građani će imati priliku da je dobiju, ona će biti neobavezna, ne možete nikoga natjerati da li će se vakcinisati ili neće, ali učinićemo sve da našim građanima omogućimo u momentima pojavljivanja vakcine da imaju priliku i da je koriste", izjavio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Do tada je disciplina jedini lijek. Takve poruke stižu i od predsjednice i od srpskog člana Predsjedništva BiH, koji je u jeku pandemije obišao pacijente u kovid bolnici UKC-a Srpske i lično se uvjerio u opasnost virusa, ali i nadljudske napore ljekara. Srpska je, poručuju Milorad Dodik i Željka Cvijanović, dala sve od sebe da ublaži posljedice pandemije

"Nijednog dana rafe u Banjaluci i širom Srpske nisu bile prazne. Uvijek se inmalo dovoljno artikala za doaćinstvo a nisu bile prazne ni rafe u apotekama. Naravno, bilo je potrebno zvati ljude da im kažemo na koji način možemo da radimo", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Donošena su pravila, uredbe sa zakonskom snagom, mijenjali smo sistem kako nam je bilo neophodno u tom momentu, što se tiče nabavki sve ono što je bilo neophodno za zdravstveni sektor, teklo je, dakle u onim problemima sa kojima su bili suočeni i veliki i mali", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Do kada će pandemija trajati, ne zna niko. U svakom slučaju, zatvaranja granice sa Srbijom nema.

"Apsolutno neće biti. To sam razgovarao i sa predsjednikom Vučićem i on mi je to potvrdio i rekao mi da to javno saopštim ovdje da to neće biti. Mogu sve druge granice da budu zatvorene, ta neće biti", dodaje Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Upravo je saradnja sa Srbijom, od početka pandemije virusa bila od izuzetnog značaja, kažu najviši funkcioneri Srpske. Srpska sada, poručuju, ima dovoljno zaliha medicinske opreme za narednih šest mjeseci.