Srpska pokazala sposobnost u borbi protiv pandemije virusa korona

Jedan od tri fonda koji će biti formirani u Srpskoj, pored garantnog fonda i onog za pomoć komunalnim preduzećcima u lokalnim zajednicama je kompenzacioni fond.



Rekao je to srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući u ATV-ovom političkom magazinu "Dosije". Taj Fond će, kaže Dodik, biti sadašnji fond solidarnosti iz koje će se privrednim subjektima kompenzovati gubici nastali tokom pandemije virusa korona.

"U smislu podrške privredi da krene, kompenziraćemo zdravstvu sve trošokve koje moramo i zato će se zvati komepnazicioni i naravno jedan dio za privredu za ova preduzeća kao što je "Bema". Tu smo planirali 150 miliona evra da usmjerimo i plus 100 miliona za zdravstveni sektor", rekao je Milorad Dodik, srpsko član Predsjedništva BiH.

Drago mi je što pripadam grupi ljudi koja pruža maksimum kako bi se spriječilo širenje virusa korona i ublažile njegove posljedice, kaže Dodik. Ima odgovor i za one koji mu spočitavaju to što se suzbijanjem pandemije bavi on kao srpski član Predsjedništva.

"Ja sam predsjednik političke partije koja uporno dobija izbore. Svi važni kadrovi u Srpskoj i na nivou BiH iz reda srpskog naroda su iz te partije. Moja odgovornost se multiplikuje činjenicom da sam ja predsjednik političke partije koja je dobila takvu vrstu odgovornosti", istakao je Dodik.

Situacija sa pandemijom virusa korona je pokazala da Srpska ne zavisi od zapada onoliko koliko se to predstavlja i u nabavci medicinske opreme, morali smo da se obratimo na neke druge adrese, kaže Dodik. Ipak, dodaje, BiH je pod okupacijom jednog dijela stranaca prije svega OHR-a, koji nameće stvari koje usporavaju borbu sa pandemijom, a dio opozicije u Srpskoj ih u tome podržava, istovremeno kritikujući sve što je Srpska uradila.

"Radi se o ljudima koji mrze ovaj narod, zato što ovaj narod nije glasao za njih, oni su zato spremni da rade na nivou BiH, rade na štetu Republike Srpske. Iz tog razloga to rade Borenović i Šarović, oni ne mogu da oproste narodu što nije glasao za njih. Kažu ne radi Savjet ministara, pa gdje radi Savjet ministara, samo u Šarovićevoj priči radi, ono što ne treba da radi", naglasio je Šarović.

Republika Srpska nije u krizi, podvlači Dodik. Ona, kaže, pokazuje sposobnost i fleksibilnost svojih institucija i svog drušstva. Zato je jako bitno, ponavlja, da odgovornost ne utihne, kako bi iz ovoga izašli kao pobjednici.