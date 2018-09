Srpska pokazala da može da egzistira i to zabrinjava kreatore obojenih revolucija  

"Republika Srpska je preživjela neviđenu golgotu pritisaka, podmetanja osporavanja, nedoznačavanja sredstava, zabrana i, uprkos svemu, pokazala da može da egzistira i da opstane, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik za Srnu.

"Republika Srpska je preživjela neviđenu golgotu pritisaka, podmetanja osporavanja, nedoznačavanja sredstava, zabrana i, uprkos svemu, pokazala da može da egzistira i da opstane i to je ono što kreatore specijalnih ratova i obojenih revolucija zabrinjava. Oni hoće da pokažu da mi to ne možemo i pri tom još nađu Ivanića, Govedaricu i ostale iz tog saveza, za koji ne znam ni kako se više zove, koji uporno tvrde da će Srpska bankrotirati, da će propasti, da kod nas ništa ne valja...

Kreatorima tih revolucija upravo takvi trebaju, poput Govedarice koji na sastanku pred evropskim liderima kaže da je jedini čovjek sa vizijom u BiH Bakir Izetbegović. Smatrao sam da je to lapsus i da neće ponoviti ali on izađe pred novinare i kaže 'Bakir Izetbegović je čovjek vizije'. Kako je moguće da je Izetbegović vizionar za srpski narod? Pa vidjeli smo tu viziju Izetbegovića 1991. godine. I što je najgore danas se takvi ljudi uz podrškom Zapada kandiduju i pokušavaju da podvale srpskom narodu kao budući funkcioneri. Naravno da to ne ide i da neće ni proći", rekao je Dodik.

On je naveo da se stranci direktno miješaju i u sam izborni proces "upumpavanjem" novca u nevladine organizacije i pojedine medije u Republici Srpskoj i BiH, kao i kreiranjem potpuno besmislene krilatice koja kaže da je to "borba protiv malignog ruskog uticaja na ovom prostoru".

"Kojeg ruskog uticaja, kada Britanci ovdje 150 godina nastoje da spriječe snagu Srba. Taj novac, tih nekoliko miliona funti uperno je protiv Republike Srpske koja ima bratske, političke, ljudske, ekonomske i svake druge dobre odnose sa Rusijom. Zašto Zapad nije doznačio bar pet hiljada KM SRNI ili RTRS u okviru podrške medijima, već je to učinio BN TV i nekim drugim medijima u Srpskoj i nevladinim organizacijama? Da li misle da smo mi ovdje toliko naivni", upitao je Dodik.

On je izrazio uvjerenje da su ljudi u Srpskoj svjesni svega toga.

"Ono što je za Srbe važno i što ih karakteriše kao narod jeste da strance prihvate kao prijatelje samo onda kada spoznaju da to zaista jesu, a one koje spoznaju da nisu - nikada ih neće prihvatiti i nikad im neće dati da prođu", istakao je Dodik.

Govoreći o zabrani ulaska u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu, Dodik je rekao da će jedan od njegovih prvih zadataka, kao srpskog člana Predsjedništva BiH, biti da utvrdi ko je zabranio ulazak Prilepinu.

"Nemoguće je da se napravi 'crna lista', a da u njoj ne participiraju određeni odgovorni nosioci vlasti u ime Srba na zajedničkom nivou. Ivanić je i tu nevješto pokušavao da se izvuče iz cijele te priče, ponovo predstavljajući sebe da nije nadležan", istakao je Dodik, koji je kandidat SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

On je naveo da će njegova prva posjeta kao srpskog člana Predsjedništva biti posjeta Srbiji, te da će nastojati da sa svima uspostavi što je moguće bolje odnose.

"Mi nemamo animoziteta prema zapadnim zemljama, ali imamo prema nekim njihovim politikama kojima se mijašaju u unutrašnje stvari u BiH. Mi nismo ljudi koji ne misle racionalno i znamo šta je Velika Britanija, ali mislim da su pretjerali sa svojim miješanjem u unutrašnje stvari u BiH i da bi bilo dobro da što prije, posebno prije izbora, povuku svojih 40 obavještajaca da im ne bi to knjižili kao još jednu od njihovih malverzacija", rekao je Dodik.

Sve što je poznato u svijetu kao "žute", "obojene" ili kako već zovu te revolucija, kaže Dodik, isprobano je u Republici Srpskoj.

"U tom pogledu posebno želim da istaknem događaj od prije dvije godine kada je opozicija htjela da napravi miting koji je trebalo da posluži za uvođenje tih takozvanih 'žutih' i 'obojenih' revolucija u Banjaluku. To je bilo organizovano od stranaca, a opozicija je to prihvatila. Mi smo išli sa svojim mitingom u isto vrijeme, pokazali način kako treba da se bori protiv toga i tada smo im srušili svu snagu i uništili njihov entuzijazam da rade na taj način. Oni su pokušali kasnije da to organizuju širom Republike Srpske pa kada su vidjeli da imaju po par stotina ljudi, a kasnije ne više od par desetina ljudi, odustali su jer su vidjeli da to ne prolazi kod našeg naroda. Kao predsjednik Republike tada sam bio veoma ponosan jer smo spriječili 'dešavanje ulice' i scenario sličan onom u Makedoniji", istakao je Dodik.

On je ocijenio da za tako nešto nije bilo razloga, jer Republika Srpska je konstanto, u gotovo nemogućim uslovima bilježila jačanje svoje snage.

"Mislim da su ljudi to razumjeli jer su 2014, a posebno 2016. godine jasno rekli šta misle o opoziciji i vjerujem da će i ove godine to ponovo pokazati. Kod našeg naroda nisu prošle te revolucije, nisu prošle ni u obimu protesta koje danas stalno imamo na Trgu Krajine u Banjaluci, nisu prošle ni neke nevladine organizacije koje uporno dobijaju novac od stranaca", rekao je Dodik, dodavši da narod u Republici Srpski vidi šta se dešava i razumije da je sve to rezultat upornog miješanje stranaca u odnose u Republici Srpskoj i BiH.

Narod vidi, kaže Dodik, i uporno miješanje stranaca u izborni proces u BiH i ogroman novac koji se daje s ciljem da se obezbijedi da "Mladen Ivanić i Vukota Govedarica kao puleni stranaca prođu na predstojećim izborima".