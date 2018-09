Srpska osniva svoju agenciju ako se ne riješi pitanje rada OBA BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Obavještajno-bezbjednosnu agenciju /OBA/ BiH treba ukinuti, jer ne služi ničemu osim za nanošenje štete srpskom narodu i njegovom rukovodstvu u Srpskoj i u Srbiji.

"Poslije ovoga što vidimo - da oni na glavne tačke svog rada, nerada ili nedjela postavljaju mene, /predsjednika Srbije Aleksandra/ Vučića, rukovodstvo Republike Srpske i srpski narod, da je to njima glavni problem - zašto da mi to plaćamo", zapitao je Dodik u izjavi novinarima u Trnovu.

Dodik je poručio da srpski narod i njegovo rukovodstvo nisu toliko naivni, te da će pitanje rada OBA staviti na dnevni red Predsjedništva BiH kao budući srpski član Predsjedništva.

Ukoliko se to pitanje ne riješi, upozorava Dodik, Srpska će izaći iz sporazuma o osnivanju te agencije i formirati svoju posebnu agenciju, na šta ima ustavno pravo.

Na pitanje da prokomentariše dešavanja u vezi s pozivom ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka resornom ministru samoproglašenog Kosova Bedžetu Pacoliju da dođe u Banjaluku, Dodik je ponovio da Pacoli nije dobrodošao u Republici Srpskoj, koja ne priznaje samoproglašeno Kosovo, te da je dobra odluka da ne dođe.

On je dodao da je "Crnatkov karakter" mogao da isključi interes srpskog naroda i pozove Pacolija u Banjaluku, ali da se pita ko je mogao da pomisli da javnost u Srpskoj neće reagovati na takav poziv.

"Ne mogu da vjerujem da postoji takav mozak u Republici Srpskoj, ali je Crnadak dokaz da ima. Međutim, to nije Crnatkov rukopis, to je rukopis Mladena Ivanića, koji se uvijek sakrije iza i nikada ništa ne radi", navodi Dodik.

Na pitanje da li će dobiti epilog slučaj zabrane ulaska u BiH ruskom književniku Zaharu Prilepinu, Dodik je rekao da sadašnji srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH stalno pokušavaju da pobjegnu od odgovornosti.

"Spiska o zabrani ulaska u BiH nema bez saglasnosti Srba u zajedničkim organima, neko od Srba je to učinio i sada ga brane svi oni koji sjede u Sarajevu", rekao je Dodik.

On je ponovio da je to izdaja Republike Srpske. "Ako Srpska pozove svog prijatelja da dođe na najvažniju kulturnu manifestaciju i smatra da je to važno, onda BiH to mora da poštuje, ali očigledno ne poštuju Ivanić, /ministar bezbjednosti Dragan/ Mektić i neki drugi koji tamo sjede", rekao je Dodik.

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, rekao je da su na taj način oni koji su to napravili učinili lošu uslugu Republici Srpskoj i izdali nacionalne i državne interese.

Na pitanje na prokomentariše odluku većine poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH da se danas ne raspravlja o inicijativi za smjenu Mektića s pozicije ministra bezbjednosti, Dodik je rekao da Mektića brani SDA.

Prema njegovim riječima, koliko god se on formalno predstavljao da je čovjek SDS-a, Mektić je, ipak, suštinski čovjek SDA