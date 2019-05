Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas da Srpska nesumnjivo podržava evrointergacije, što je pokazala djelovanjem svojih institucija, ali da taj evropski put koči neformiranje Savjeta ministara i opstrukcija, prvenstveno SDA.

"Pokazali smo /Republika Srpska/ opredijeljenost, svoj kapacitet i sposobnost da izvršavamo obaveze na tom planu u skladu sa ustavnim nadležnostima, te formiramo vlast nakon izbora i čak povećavamo plate, čime smo pokazali da smo prava Republika", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Srpska u tom smislu trpi zbog neformiranja Savjeta ministara i opstrukcije na tom planu, prvenstveno SDA.

"Zakovani smo na tom putu, umjesto da sada u maju dobijemo pozitivno mišljenje evropskih organa. Poručila bih da treba da se krećemo dalje i dođemo do kandidatskog statusa kada je riječ o EU, te da to sve uradimo prije početka novembra i prije nego se formiraju nove institucije nakon provedenih izbora na nivou EU", navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da ne razumije da neko blokira taj proces uslovljavajući ga nekim drugima, poput aktivacije Akcionog plana za člantvo u NATO /MAP/.

"To nije uopšte uslov za kretanje ka EU... Mi na evropskom putu nemamo kada da čekamo Federaciju BiH i Savjet ministara", naglasila je ona.

Cvijanovićeva je ocijenila neozbiljnim izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji kaže da će vlast na nivou BiH biti formirana do kraja maja.

"Pa, što niste to uradili do kraja februara i šta se promijenilo danas u odnosu na ono što je bilo prije dva-tri mjeseca, osim da smo izgubili vrijeme da dođemo do statusa kandidata za članstvo u EU. Svjesno i namjerno su ubili tu mogućnost", kaže Cijanovićeva.