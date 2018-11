Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik ocijenio je da Srpska ne može biti zadovoljna onim što je ostalo od izvornog Dejtonskog sporazuma i da ga je potrebno vratiti približno ili u potpunosti izvornim principima.

"Po jednima je Dejtonskim sporazumom zaustavljen rat, drugi su mislili da je to trajno rješenje, a postoje i treći koji su mislili da je to privremeno rješenje i da će doći do unitarne BiH, podjele ili ukidanja", rekao je Krajišnik Srni u Istočnom Sarajevu.

Prema njegovim riječima, sve što se dešavalo u prethodne 23 godine od zaključivanja Dejtonskog sporazuma jeste jedna istorija.

"Bilo je traumatičnih poteza jer je bio veliki uticaj nezgrapnih predstavnika međunarodne zajednice koji nisu znali suštinu našeg života", konstatovao je Krajišnik, koji je bio član delegacije Republike Srpske na pregovorima u Dejtonu.

On je istakao da je potrebno napraviti reviziju revidiranog Dejtonskog sporazuma koji danas postoji.

"Ne može ovakav Dejtonski sporazum kakav je sada biti dobra osnova za opstanak BiH, jer je promijenjen 100 puta, uvijek je neko iz njega uzeo šta mu je odgovaralo, uzeo neku nadležnost i prenio na nivo BiH", objasnio je Krajišnik.

On je poručio da BiH ne može funkcionisati ako se nekome nešto nameće i ako se svi u BiH ne uvažavaju.

Danas su se navršile 23 godine od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.

Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica BiH sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, koji su potpisnici svih aneksa.