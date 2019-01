Srpska na udaru, jer ima najbolju poziciju u BiH

Profesor beogradskog Fakulteta za diplomatiju i bezbjednost Dušan Proroković ocijenio je da Republika Srpska unutar BiH zauzima najbolju poziciju još od Dejtona, zbog čega očekuje da će u narednim mjesecima biti pokušaja destabilizacije i potkopavanja njenih institucija na način kako je to činjeno prethodnih 20 godina.

"Republika Srpska ima odličnu poziciju unutar BiH u ovom trenutku zato što su Hrvati danas poprilično nezadovoljni. Oni će problematizovati svoj odnos sa bošnjačkim faktorom unutar institucija Federacije i otvoriće se manevarski prostor za Republiku Srpsku", rekao je Proroković za Srnu.

Napominjući da ovo znaju i mnogi drugi akteri bošnjačko-hercegovačke bezbjednosti, Proković smatra da baš zbog toga neće ostaviti Republiku Srpsku i njene institucije na miru.

Prema njegovim riječima, Banjaluku će se stalnim pritiscima sprečavati da preduzme neke odlučnije korake, popravi svoj položaj ili se posveti nekim drugim stvarima u narednim godinama.

"Mislim da će to sve ići uglavnom kroz institucije sistema. Biće odluka sudova, biće tu zahteva za zaštitu vitalnih interesa, a moguće je da će biti i nečega na ulici, nezadovoljstvo je ogromno. To je slučaj sa celokupnim Balkanom, ljudi prosto traže nekakav ventil i čini mi se da će to biti zloupotrebljavano, kako u BiH tako i na ostatku Balkana", rekao je Proroković.

Ističući da je proces multipolarizovanja svijeta postao nepovratan, Proroković očekuje relativno smanjenje uticaja zapadnih sila u različitim regionima pa tako i na Balkanu, a povećanje uticaja drugih aktera, prije svih Rusije, Kine i Turske, a u drugom redu Irana, Izraela, te donekle, u narednim decenijama, i Indije.

Proroković kaže da sa tog stanovišta ne vidi neku veliku opasnost u narednim godinama za Republiku Srpsku i da su dugoročne prognoze su da će biti nemoguće bilo šta mijenjati bez saglasnosti ključnih aktera međunarodnih odnosa, koji više nisu samo SAD i EU, nego i nezapadne velike sile.

"Dakle, biće neophodna saglasnost i Rusije i Kine, a u određenoj meri i Turske, ukoliko se želi menjati Dejtonski sporazum, ukidati Republika Srpska ili praviti neki veliki zaokreti", zaključio je Proroković.