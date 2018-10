Srpska mijenja sliku o sebi u svijetu i biće sve jača

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da vjeruje da će Republika Srpska ne samo opstati, već da će biti sve jača.

"Vjerujem u Srpsku i njene institucije, a povrh svega vjerujem u narod da razumije koliko su važne institucije i Republika Srpska", istakla je Cvijanovićeva večeras za televiziju "K3".

Ona je rekla da se Srpska mora čuvati i da se moraju skloniti iz političkog miljea oni koji ne poštuju Republiku Srpsku, jer ne zaslužuju ni da se u političkom smislu bore za nju.

"Vjerujem u narod koji razumije koje su zamke preskočili, narod vidi kakvi su scenariji rađeni i pripremani i na koji način se tome aktuelna vlast odupire", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da bezbjednosne agencije u svijetu uvažavaju MUP Republike Srpske zato što je on učesnik raznih akcija i aktivnosti.

"Kada odete u Ameriku ljudi koji su vezani za bezbjednost uvijek govore o velikim doprinosima MUP-a Republike Srpske u akcijama, saznanjima i sprovođenju operacija", napominje Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Srpska ne lobira u svijetu da bi nanijela zlo ili poteškoće bilo kome drugom u BiH.

"Mnogi su stvarali sliku da bi nanijeli zlo Republici Srpskoj i u tome je velika razlika. Mi hoćemo da skinemo one netačne stvari i priče", kaže Cvijanovićeva.

Premijer Srpske kaže da nema para koje ne treba uložiti da bi se ta slika mijenjala.

"Znam i vjerujem da se ta slika polako mijenja i moramo izdržati još nekoliko godina uz ozbiljna objašnjavanja kao što to i radimo, tražeći ozbiljne partnere i prijatelje, a ne neke ranije plaćenike koji su dobijali novac iz bošnjačkih izvora da kreiraju jednu sliku. Na njih mi ne možemo računati, već na ozbiljne ljude koji će malo po malo da mijenjaju tu sliku", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da loše namjere nema ni u formiranju nove Komisije za Srebrenicu, već da je jedini cilj da se dođe do istine.

"Niko nije rekao da će vještački kreirati neki izvještaj, već je rečeno da će to biti ostavljeno za međunarodne i domaće stručnjake. Građani ne samo Republike Srpske, već čitave BiH imaju pravo na istinu o Srebrenici, kakva god da je ta istina", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je bivša Komisija za Srebrenicu radila pod pritiskom, ali da je tadašnja struktura vlasti u Srpskoj morala imati jasan stav o tome.

"Bila sam svaki dan pod pritiskom da prihvatim određene stvari, da se određene stvari definišu u Sarajevu, a ne u Banjaluci, da prihvatim mehanizam koordinacije koji neće odgovarati ustavnom uređenju, pa to nisam htjela prihvatiti, kao što nije ni predsjednik Dodik, ni institucije Srpske", kaže Cvijanovićeva.

Komentarišući sankcije koje su SAD uvele predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i potpredsjedniku SNSD-a Nikoli Špiriću, Cvijanovićeva je ocijenila da je riječ o sankcijama političkog karaktera.

"To treba da razdvojimo od nečega što je stvarni život u kojem ima mnogo poziva, kontakata, saradnje i zainteresovanosti ozbiljnih država da sa nama sarađuju na način koji će biti pristojan i bez bilo kakvog političkog uslovljavanja i uvijek u tome treba gledati našu šansu", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona vjeruje da će određene stvari, poput sankcija, biti prevaziđene i da će Srpska predanim radom i pomjerajući stereotipe uspjeti postići razumjevanje sa onima sa kojima trenutno to ne postoji.

"Riječ je o okoštalim strukturama u mnogim institucijama u EU i Americi, ali njihovo vrijeme prolazi. Imamo nova politička kretanja koja su u Evropi i u SAD, u koštac su se uhvatile stare i nove strukture i vidjećete da će vremenom i slika postati jasnija. Vjerujem da ćemo mi promijeniti tu sliku i vjerujem u Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da će novom premijeru Srpske ostaviti stabilan budžet i da on neće imati ni blizu problema koje je ona imala.

"Imaće podršku predsjednika Republike, srpskog člana Predsjedništva BiH i Narodne skupštine Srpske da svoj posao radi časno, kao i mi, da ne podliježemo pritiscima i da nam je važno šta kaže narod, a ne neki strani ambasador, jer je narod najvažniji", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je sve što je rađeno urađeno zbog naroda i Srpske, a ne da bi odobrovoljili nekog ambasadora koji sjedi ovdje tri ili četiri godine, a onda ode.

"Kada ode u penziju dođe i kaže `vi ste super`. Zašto to nije rekao kada je sjedio u Sarajevu? Zašto nije rekao da je Srpska super dok je bio ambasador", upitala je Cvijanovićeva i dodala da je važan narod, institucije i Republika Srpska.

Ona je ocijenila da stranci ne podnose ni referendum na zapadnom Balkanu, osim onda kada znaju njegov ishod.

"Oni ne podnose referendume, jako mrze demokratski izraženu volju naroda. Oni to vole u svojim državama, makar to bio referendum o kanalizaciji i o vodovodu, ali kod nas ne", rekla je Cvijanovićeva za televiziju "K3".

Ona je istakla da stranci vole da parlamenti odrađuju posao za njih tako što će obezbijediti dovoljno ruku za glasanje u njihovom interesu.

"Onda oni pritišću poslanike, hodaju s njima, objašnjavaju, prijete, ubjeđuju kako će dalje. Vole kada mobilišu dobru volju dovoljnu za njihov politički zadatak. Takav je odnos kada je u pitanju NATO, referendum u vezi sa nazivom jedne države, takva je stvar kada ovdje na referendumu branite Dan Republike. Oni to ne podnose", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da ovdje ne mogu da brane nešto što nikada u svojoj državi ne bi uradili. "To je licemjerje ili loša namjera", rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske naglasila je da su stranci uveliko umiješani u predizbornu kampanju i da za to ima mnogo i pokazatelja i dokaza.

"Vidjeli ste važan momenat kada je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izašao na konferenciju za novinare i to iznio. Možete misliti koliko toga ima kada se obratio na takav način", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, ovdje se prelamaju određeni koncepti, a stranci su angažovani na tome da imaju jaku BiH i da će kad god stignu prignječiti Republiku Srpsku.

"NJihov koncept je BiH gdje se u Sarajevu odlučuje o svemu - o poštaru i policajcu, platama i u krajnjem slučaju o tome hoće li se graditi kilometar puta ovdje ili će se graditi tamo. To je koncept BiH koju oni zagovaraju i mi se tome opiremo", naglasila je Cvijanovićeva.

Govoreći o dosadašnjem toku predizborne kampanje, Cvijanovićeva je navela da, nažalost, građani nisu mogli da čuju suprotstavljanje stavova i šta bi ko uradio u vezi sa penzijama, infrastrukturom ili obrazovanjem i na koji način.

"Sve se svelo samo na prljavštinu, priče i razmjenu raznih stvari. U tome neću da učestvujem, ali imam obavezu da odgovorim. Ne mislim da treba svoj politički život da svedem na taj nivo i da naj način vodim kampanju", istakla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da je njena kampanja povećanje penzija i plata, stabilnost, da se nastavi gradnja i da joj je važniji svaki kilometar asfalta u Srpskoj, dok opozicija na sve načine pokušava da uprlja pobjedu i pobjednika.

"Važan je odnos prema građanima, a ne moj odnos prema protivkandidatu. Nebitno je šta misli opozicija o meni, a oni misle kako će prljanjem mene pobijediti. Ne želim da porodicu bilo kojeg političara učinim problematičnom, da na nju `istresa` svoje političko nezadovoljstvo, gnjev i loše mišljenje o nekom kandidatu. To nije moj stil, niti se time nešto postiže", rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je večeras podvukla da je njen politički program jednostavan, jer hoće više izgrađenih autoputeva, puteva, vrtića, škola, mostova i bolje plate i penzije.

"To je za mene politika, a nije da za nekoga kažem da je ovakav ili onakav. To su sitnočaršijske priče kojima pribjegavaju oni koji ne stoje dobro na političkom terenu i ne mogu da kažu da su izgradili školu, vrtić, autoput, studentski dom... Nikada nisu povećali penzije, plate, agrarni budžet ili davanja boračkim kategorijama, kojima je moja Vlada isplatila 1,5 milijardi KM, a oni kada su imali vlast 150 miliona KM", rekla je Cvijanovićeva za televiziju "K3".

Ona je izrazila zadovoljstvo odnosom Vlade Republike Srpske prema borcima.

"Vlada i ja smo tu za sve razgovore. Sigurna sam da će i naredna vlada biti otvorena za to, jer je važna socijalna sfera, kao i sve ostale", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je Srpska u ovoj godini nastavila da bilježi pozitivne trendove, da su svi pokazatelji obećavajući i da je Srpska stabilna.

"Budžet Srpske je potpuno likvidan, nema nijednog duga koji nije izmiren, niti obaveze koja se izvršava s poteškoćama. Bilo je mnogo teško 2014. godine. Osjećale su se posljedice krize, nosili smo se sa tim izazovima, kreirali mjere i taman kada smo bili zadovoljni da imamo mali privredni rast desila se poplava, nakon toga suša, prošle godine ponovo suša. Ali, pobijedili smo i ekonomsku krizu, poplavu, sušu, blokade koje su dolazile iz Sarajeva", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da još postoji veliki broj ljudi koji su penziju zaradili u Federaciji BiH, koja ne želi da ih isplaćuje. "Obaveze je preuzela Srpska, ali pogledajte takvu vrstu ironije, uprkos svim presudama, FBiH neće da isplaćuje penzije", navela je Cvijanovićeva i ponovila da se Srpskoj po ovom osnovu duguje 1,5 milijardi KM.

Da nije bilo blokade finansijskih sredstava sa nivoa BiH, dodala je Cvijanovićeva, Srpska bi danas imala još bolje pokazatelje i mnoge mjere bi počele da se primjenjuju ranije, poput isplate materinskog dodatka od 405 KM mjesečno za nezaposlene porodilje.

"To bi značilo da bi neke druge socijalne mjere, kao što su civilne invalidnine koje su prvi put uvedene ove godine, bile uvedene godinu ranije. Ta blokada je značila opterećenje i pravila pritisak, ali to nas je mobilisalo da bolje i predanije radimo i da postižemo ove rezultate", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se kroz te izazove, krize i opterećenja, pokazala sposobnost vlasti da mobiliše i institucije i građane da rade ili na saniranju štete ili na popravljanju stanja.

"Na to sam veoma ponosna, jer to znači da naša Republika može da izvršava svoje obaveze uprkos tome što ima mnogih koji to žele da vide sasvim suprotno. Svake godine nam se predviđa propast, a mi smo sve bolji i bolji i bićemo još bolji", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da to znači da će biti prostora i mogućnosti da se i dalje povećavaju penzije, koje će sljedeće godine biti povećane najmanje dva puta.

"U januaru slijedi redovno usklađivanje, s obzirom na rast plata i ekonomskih pokazatelja. Poslije toga slijedi vanredno povećanje i već u aprilu treba da imamo odluke o drugom povećanju penzija. Ako stvari budu onakve kakve mislim da će biti, onda možemo očekivati i treće povećanje do kraja sljedeće godine", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da to nije predizborna priča, te podsjetila da je o tome govorila i prošle godine.

"Sve što je obećano to se i desilo. Obećala sam rast plata, koji se i desio, obećala sam da se to neće odnositi samo na javni sektor, nego i na privatni, pa, iako nisu vjerovali, uspjeli smo natjerati poslodavce da to učine, te upozorili da će biti sankcionisani oni koji budu varali. Povećan je agrarni budžet, kao što je obećano prošle godine, a realizovana su sva postojeća i uvedena tri nova socijalna prava. Srpska danas ima 105 kilometara auto-puta, a za nekoliko godina imaće više", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, to više nije ista Republika kakva je bila prije nekoliko godina.

"To je Republika koja povećava plate, penzije, agrarni budžet i gradi najmodernije zdravstvene ustanove širom Srpske. Sve te rezultate mogu da ostvare samo stabilne institucije. Zato je važno da čuvamo stabilnost institucija, bez obzira na to da li se volimo ili ne sa određenom političkom stranom. To mora da bude ključ našeg i političkog i ljudskog angažmana, jer bez stabilnih institucija ne možete braniti ustavne nadležnosti, niti povećavati plate, penzije, socijalna davanja i graditi objekte", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je zadovoljna ostvarenim rezultatima, jer za pet i po godina, koliko je predsjednik Vlade, Srpska izgleda mnogo drugačije.

"Naravno da bih voljela da je to sve i mnogo bolje, ali se u datim okolnostima nije moglo bolje. Ovo je bio maksimum, jer je 2013. godine, kada sam postala predsjednik Vlade, budžet Republike bio iscrpljen, a sve aktivnosti koje smo željeli provoditi bile su na čekanju jer nije bilo novca", pojasnila je Cvijanovićeva i dodala da je ponosna što to sada više nije tako, jer budžet može da servisira stvari koje su nekada bile nezamislive da se ispune.