Srpska kreće u reformu obrazovnog sistema

Predškolsko, osnovno i srednje vaspitanje u Srpskoj pati od niskog obuhvata djece u predškoslkim ustanovama, obrazovni sistem je zasnovan na reproduktivnom znanju i predavačkoj nastavi, probelm su i neadekvatni planovi i programi sa neodgovarajućim udžbenicima.



Prostori za učenje nedovoljno su opremljeni uprkos ulaganjima. Obuka nastavnika ne odgovara savrmenim pravcima obrazovanja. Tu je i nepovezanost obrazovanja i tržišta rada u dovoljnoj mjeri. Sve su to problemi koji su detektovani, a danas ih je ministrima i predjsendici Srpske saopštila Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture. Vrijeme je za reformu, glavni je zaključak.

"Inovirati nastavne planove i programe, kao prvi korak, potom inoviratne multimedijalne udžbenike sa digitalizovanim sadržajima, izmjenjen pristup saznavanja treba da se pomjeri sa koncepcije poučavanja na koncepciju učenja, stimulativno okruženje kao dizajnerski odgvor na novu obrazovnu paradigmu, osposbljen kadar novim kompetencijama za primjenu novih inoviranih vaspitno-obrazovnih metoda, unaprijeđen odnos škole i porodice kao jedan važan aspekt saradnje, uspsotavljen sistem kontrole kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa", istakla je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

"Kao što sam rekao biće formiran ekspertski tim, i kada budemo imali tačno šta to i kada radimo, mi ćemo napraviti akcioni plan, ali ono što nam je želja da u mandatu ove Vlade to bude privedeno i do kraja. Imamo tačno etape šta radimo i od današnjeg dana pa do kraja 2019. godine, šta radimo u 20-toj, 21., 22. U suštini neka naša zamisao da u mandatu ove Vlade to privedemo kraju", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Nova škola, za novo doba" zvanični je slogan procesa koji čeka đake, nastavnike, direktore, roditelje. Biće formiran i ekspertski tim koji će voditi reformu i davati sugestije Vladi. Novi planovi i programi i edukacija nastavnog osobolja jedan su od važnijih segmenata. I Srbija će dati svoju podršku, savjetodavnu i iskustvenu, ali i donacijom opreme za digitalizaciju 500 učionica u Srpskoj.

"Razvojna šansa Republike Srpske jeste vezana za obrazovanje, nismo izuzetak, sav svjet je koncipiran tako. Danas djeci da bi postali zapsolenici, imali svoje radno mjesto, dobili dobre plate morate da ponudite operativna, funkcionalna znanja jer sva druga znanja oni mogu donijeti lako, da dođu zahvaljujući modernim naprednim tehnologijama, svi to koristimo. Pozdravljam i ovo što se desilo u Vladi", naglasila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Nema više vremena za čekanje, krajnje je vrijeme da naš obrazovni sistem uhvati korak sa vremenom u kojem živimo. Očekujemo podršku roditelja, nastavnika i đaka i otvoreni smo za sve sugestije i prijedloge, poruka je današnje tematske sjednice Vlade.