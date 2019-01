Srpska je garant mirnog života Srba na ovim prostorima

Republika Srpska nastala je da se jasenovački genocid više nikada ne bi ponovio, a njeno postojanje garantuje da će Srbi živeti na ovim prostorima mirno, slobodno i kako zaslužuju, izjavio je danas ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

"Srbija doživljava Republiku Srpsku kao svoj spoljnopolitički prioritet. Svaka naša akcija i odluka je uvek vezana za to kako će se ona odnositi na Srpsku. Dok je na čelu Srbije Aleksandar Vučić, Republika Srpska će biti čuvana i sačuvana", poručio je Vulin prije svečane akademije u Banjaluci povodom Dana Republike.

On je naveo da su Srbi danas suočeni sa prijetnjom stvaranja "velike Albanije" i poništavanja srpskog postojanja gdje god nemaju svoju državu i gdje god drugi odlučuju o njima, zbog čega nemaju pravo da odustaju od rješavanja srpskog nacionalnog pitanja.

"Kada budemo rešavali ovo pitanje moramo to uraditi tako što ćemo posmatrati srpstvo u celini. Srbi moraju imati jedinstven centar, jedinstven politički put i odluke koje se moraju donositi u Beogradu, u zajedništvu svih Srba i vodeći računa o svim delovima srpstva", smatra Vulin.

On je rekao da se u Banjaluci i Republici Srpskoj osjeća kao kod svoje kuće.

"Republika Srpska je moj dom, dom svih Srba i svih ljudi koji vjeruju u slobodu i da se za nju vrijedi boriti", naglasio je Vulin i svim građanima čestitao današnji veliki praznik.

On je Dan Republike čestitao i svim Srbima, jer, kako je naveo, praznik Republike Srpske je praznik za sve Srbe, dokaz uspješnosti borbe za slobodu i potrebe borbe za slobodu.

Komentarišući odluku Ustavnog suda BiH prema kojoj je Dan Republike neustavan, Vulin je rekao da on poštuje odluke organa Republike Srpske i njenih građana.

"Niko ne može zabraniti građanima Republike Srpske da imaju svoje praznike. Ne verujem da je ovaj praznik uperen ni protiv koga. Ako je nekome stalo do BiH, mora mu biti stalo i do Republike Srpske, jer ako je Srpska uspešna -biće to i BiH, a sve drugo nas vodi do užasa rata", poručio je Vulin.