Srpska je dobila vrhunski medicinski centar, treba da budemo ponosni

Otvaranje Sjevernog krila i preseljenje svih klinika pod jedan krov istorijski je događaj ne samo za

zdravstveni sistem, nego i za čitavu Republiku Srpske, rekao je generalni direktor UKC RS, profesor doktor

Vlado Đajić, gostujući u emisiji "1 na 1" na ATV-u.

"Sam dođagaj je bio istorijski ne samo u zdravstvenom sistemu nego u istoriji RS, da smo iz jednog privremenog objekta koji je pravljen odmah poslije zemljotresa. Nažalost ni tadašnja rukovodstva bivše države nisu uspjela da ga završe, a to je nama pošlo za rukom", rekao je Đajić.

Srpska je dobila vrhunski medicinski centar na koji može biti ponosna, a ujedno će i građani imati najveći kvalitet liječenja, kaže Đajić. "Nama ko dođe sad da obiđe prostorije iz naše države i iz regije ima osjećaj da je negdje van Republike Srpske, kao da je ušao neki svemirski brod. To ne samo da su sobe jednokrevetne i dvokrevetne, tu su i prteći instrumenti, sale, intenzivne njege, kamere, zadnje riječi tehnike. Imali smo ekukaciju ljekara, to je sve modernizovano, automatizovano. Kreveti su prilagođeni pacijentu. Svaka soba ima toalet i kupatilo", kaže Đajić.

Direktor UKC ističe da je najveća korist ovoga upravo novi Urgentni centar.

"Najveći benefit jeste taj Urgentni centar gdje se primaju hitni slučajevi i on je urađen kao najmodernijim zemljam i još i bolje. Na samom ulazu imamo dijagnostiku, rengen i CT aparat. U razmaku od 10 metara mi postavljamo dijagnozu. Kvalitet izlječenja nekad zavisi od brzine, ne samo od stručnosti", ističe on.

Sljedeći cilje jeste preseliti sve klinine "pod jedan krov", kaže Đajić i dodaje da će to biti urađeno u narednih deset do 15 dana.

"Teško je preseliti instituciju u ustanovi gdje se radi. Mi radimo na dva fronta. Juče smo preselili dvije klinike. Onaj dan kada je bilo otvaranje smo preselili intenzivnu i postepeno preseljavamo i pacijente i ljekare i osoblje. U narednih deset do 15 dana preselićemo sve klinike", rekao je direktor ove ustanove.

Đajić kaže da je dolaskom na čelo UKC zatekao mnoge probleme, od imovinsko-pravnih odnosa do blokada i tužbi. Danas je, ističe, sve to prošlost.

"Mnogo stvari kada sam ja došao na čelo UKC-a je bilo nerješeno. Od organizacije, imovinsko-pravno odnose, kredite, blokade, tužbe, nedostatak lijekova i moram da kazem da smo u ovih godinu ipo dana, zajedno sa ministarstvom zdravlja i ministarstvom finansija, kao i predsjednikom Vlade Željkom Cvijanović i predsjednikom Dodikom, timski radilo na otklanjanju svih tih poteškoća. Prvi zadatak koji sam imao su imovinsko-pravna pitanja UKC gdje smo prvi put u istoriji uspjeli da sve zemljište uspjeli da prepišemo "jedan kroz jedan" u vlasništvo UKC-a", kaže Đajić.

Direktor UKC ističe da su neopravdani napadi na njega i na UKC u vezi sa kako kažu "preveliku cijenu izgradnje ove istanove".

"Mi pravimo najbolju bolnicu, stanovništvo dobija nešto o čemu sanjaju najrazvijene zemlje, niko nije oštećen, radi se međunaroni tender, prolaze kroz razne kontrole banaka i revizora, sve transparento i nevjerovatno je što ljudi ne mogu ništa drugo naći i onda da tako pričaju da je puno para. Ja sam se u početku i nervirao, ali sad sam shvatio da je sve to predizborna kampanja. Napadaju odličnu ustanovu i mene lično, a niko ne shvata da je ovo što je uradilio rukovodstvo RS, da je stavilo zdravlje ljudi na prioritet.

Ovo je investicija direktno u zdravlje ljudi i u razgovoru sa predsjednik i premijerkom i kada smo pričali i ono sto je mene oduševilo jeste ta rečenica da se shvatilo da "bolesni, invalidi i stari ne smiju čekati da prođu neke finansijske krize, da se riješe neki globalni problemi nego da se sad i odmah i kod nas tu sad napravi odmah centar", kaže Đajić.

On kaže da odgovorno tvrdi je to sve "predizbona kampanja i napad na sve koji su u vladajućoj strukturi"

Đajić je rekao da UKC sada ima najsavremeniju opremu u šta su se mogli uvjeriti i ljekari iz Rusije koji su obavili prvu operaciju

"Imamo najsavremeniju opremu. Juče su Rusi operisali i ne mogu da vjeruju da imamo takvu opremu. Čak bolju od njih, jer su to najsavremeniji aparati", kaže Đajić.

Ruska medicina je na visokom nivou, kaže Đajić, te dodaje da je dogovorena saradnja sa Sankt Peterburgom o edukaciji naših doktora. Naši ljekari ne idu samo na edukaciju u Rusiji, nego i na zapad kaže, direktor UKC, i dodaje da je u zadnjih godinu dana više od stotinu ih bilo na edukaciji u najboljim medicinskim centrima u Evropi. Đajić ističe da nam je "džaba sva najmodernija oprema ako nemamo dobre stručnjake".

Đajić kaže da je potpisan ugovor sa medinickim fakultetom u Beču u kojem je predviđeno da njihovi stručnjaci drže predavanja kod nas. Posebno je, kaže ponosan, jer su uspjeli da vrate reputaciju UKC-u, te da od kada je on na čelu ove ustanove, nijedan ljekar nije otišao u inostranstvo te dodaje da je još i zaposleno preko 30 mladih doktora.

Kaže da je pregledao više od 40 hiljada ljudi besplatno u projeku prevencije nastanka moždanog udara.

"Pregledao sam preko 40 hiljada ljudi besplatno. To je projekat prevencije nastanka moždanog udara, to je projekat koji sam ja osmislio i ja radim. Nema opštine u Srpskoj gdje nisam ušao u dom zdravlja", ističe Đajić

Pozant je slučaj, priča Đajić, kada je spasio život Halidu Bešliću koji je imao problem sa sužavanjem krvih sudova.

Direktor UKC kaže da njegov ulazak u politiku nije iz nikakve koristi, nego smatra da ljudi ne trebaju bježati od odgovornosti.

"Moj motiv nije nikakva moja koristi. Ne trebaju pametni ljudi bježati od odgovornosti da nisam došao na čelo UKC-a, ne želim da se hvalim mnoge stvari ne bi bile završene sad, mi smo napravili mnogo novih stvari.Kardiohirurgija je državna, garaže će biti državne", poručuje Đajić.

On ističe da je pad nataliteta jedan od trendova koji je došao sa zapada u kojem mladi prvi žele da se ostvare u poslu i zanemaruju porodicu, ali smatra da su mjere Vlade RS u kojima se majkama daju novčane naknade doprinjeti do povećenja nataliteta.

Đajić ne pridaje previše značaja štrajku upozorenja koji je organizovan prije par dana.

"Zahvaljujem radnicima koji nisu izašli u neki diletantski štrajk. Izašlo je 10 do 15 radnika i to iz čisto radoznalosti. Od 2.700 radnika ispred bolnice izašlo 10 do 15 radnika iz znatiželje. Plate su redovne, plaćeni su doprinosi, plaćamo prevoz, radimo da povećamo plate, edukujemo studente, borimo se da dignemo plate", ističe Đajić. On ističe da će se boriti za povećanje plata zdravstvenim radnicima ali da to mora biti u skladu sa budžetom Srpske.

Đajić kaže da je naredni cilj UKC napraviti kardio hirurgiju da "naši pacijenti ne čekaju Kamenicu i Beograd za operaciju srca", kao i rekonstrukcija zgrade ginekologije.

Neki od narednih projekata bi trebalo da budu i potpisivanje ugovora sa stranim osiguravajućim kućama kako bi pacijente iz inostranstva liječili na UKC RS.