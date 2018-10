Srpska iz izbora izašla jača, srpski narod pokazao izuzetnu zrelost

Poslanik SNS-a u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović ocijenio je da je narod u Republici Srpskoj, izabravši Milorada Dodika za srpskog člana Predsjedništva BiH i snage oko njega, pokazao nevjerovatnu zrelost, te da je znao da procijeni da ljude treba birati na osnovu programa i nekih djela, a ne na osnovu lične netrpeljivosti i besmislenih kampanja koje plaća Zapad.

Uz dužno poštovanje prema porodici tragično stradalog mladića Davida Dragičevića, Đukanović je rekao da se na tome ne može bazirati kampanja, što je uradila opozicija u Srpskoj.

"To nije normalno i to je zloupotreba lične tragedije", rekao je Đukanović za Srnu.

On je naglasio da mu je drago da su Srbi prozreli koliko je Zapad uložio para da se Milorad Dodik uruši i što jednostavno nisu uspjeli da ga uruše, već su shvatili da su upravo glasanjem za Dodika i SNSD glasali za očuvanje Republike Srpske.

Đukanović je konstatovao da je pozicija Srpske nakon ovih izbora nesumnjivo jača i da će i dalje jačati.

"Nesumnjivo je jača jer Dodik sada ima snažan legitimitet, a uz snažan legitimitet /predsjednika Srbije/ Aleksandra Vučića to je nešto čvrsto kao granit i mislim da je pozicija Republike Srpske daleko snažnija od pozicije Federacije BiH, koja će očigledno imati veliku krizu, ali to je već njihov problem. Srpska je jača je i to je ono što me posebno raduje", rekao je on.

Đukanović je istakao da je posebno značajno to što je sada vlast u Sarajevu i Banjaluci ista, te da se nijedna odluka u Sarajevu neće moći donositi mimo volje srpskog naroda.

"Verujem da će gospodin Dodik i te kako raditi uspešno i u svom maniru", rekao je Đukanović.