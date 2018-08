Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska ima stabilan sistem bezbjednosti i da su njeni gradovi sigurni za život građana, bez obzira na pokušaje da se o njoj insceniraju razne priče.

"Ponosan sam kada odem u Banjaluku, Istočno Sarajevo ili neki naš drugi grad i vidim roditelje koji predveče slobodno šetaju ulicama sa svojom djecom. To znači da su ti gradovi i sigurni i stabilni. Tako nešto ne može da se vidi na ulicama gradova u zapadnoj Evropi zbog straha od terorizma koji tamo postoji", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da će vlast Srpske učiniti sve da se zaštiti taj osjećaj sigurnosti ljudi u Republici Srpskoj.

Komentarišući napada na načelnika opštine Vukosavlje Borislava Rakića, na koga je sinoć pucano iz vatrenog oružja u Gornjem Svilaju, njegovom rodnom mjestu koje se nalazi u federalnoj opštini Orašje, Dodik je rekao da je nedopustivo da se tako nešto dešava.

"Već sinoć sam razgovarao sa načelnikom Rakićem i on mi je ispričao sve detalje, odnosno da je na njega i njegove prijatelje koji su bili na vodi i morali da se kriju, pucao Bošnjak, a to mi je rekao čovjek koji zna o kome je riječ. To se dešavalo na prostoru Federacije BiH, ne Republike Srpske", naveo je predsjednik Srpske.

Dodik je istakao da traži adekvatnu kaznu za počinioca i sprečavanje bilo kakvih ekscesa te vrste u budućnosti.

"Republika Srpska sa tog stanovišta može da se ponosi sa sigurnošću građana koju ima. Apsolutno je neprihvatljivo i nedopustivo, bez obzira o kome se radi, da upotrebljava oružje u bilo koje svrhe. Treba zabraniti da se oružje koristi i kad su svadbe ili bilo koja druga veselja, jer je apsolutno nedopustivo da postoji bilo kakva opasnost od organizovanih ili slučajnih dešavanja te vrste", kaže Dodik.