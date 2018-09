Srpska ima potencijal da omogući fer i korektne izbore

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Republika Srpska ima potencijal da putem svojih institucija omogući fer i korektne izbore i da vjeruje da su spekulacije da izbori neće biti održani ili da će biti poništeni.

Na pitanje da li strahuje da bi neko možda mogao da slučaj "Dragičević" zloupotrijebi na izborni dan ili da se zbog kršenja izborne tišine ponište izbori u Banjaluci, Dodik je rekao za "Sputnjik" da je očigledno da vlast ne pravi tu spekulaciju.

"Čujemo i mi svašta. Čujemo za pokušaj da se šestog neko okupi. Pa ima verzija kad dođu transportna vozila koja prevoze glasačke listiće da se neko napadne, pa da se kaže da tako ne može. Oni neće da razumiju da ne sprovodi izbore vlast u Srpskoj, već Centralna izborna komisija BiH", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je ocijenio da onaj ko kaže da izbori neće biti održani, vjerovatno krije saznanje da Dodik dobija te izbore.

"A opet ne vidim logiku, jer moraće da se nastavi da se dalje radi, a ako se ne održe izbori, mi ostajemo ovde na vlasti, a oni hoće da nas skinu s vlasti. Dosta je nelogičnih stvari, ali verujem da je sve na nivou spekulacija, osim jednog - mi imamo potencijal da putem naših institucija omogućimo fer i korektne izbore", rekao je Dodik.

Na pitanje na čemu će biti akcenat ako pobijedi na izborima za srpskog člana Predsjedništva BiH Dodik je rekao da će to biti poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazuma, slovo po slovo.

Govoreći o spekulacijama da je "ruski čovjek", Dodik je rekao da je na nekoj "crnoj listi" /Amerike/, vjerovatno zato što se zalaže za jačanje odnosa sa Rusijom.

"Sad će me i Britanci staviti, jer sam im se suprotstavio. Oni ovdje dižu neke pobune i smatraju da je to demokratija. Pa, nije. Demokratija je poštovanje institucija i procedura. A sad oni nama pričaju o ruskom uticaju, a ne pričaju o svome", naveo je on.

Dodik je naglasio da kao član Predsjedništva neće raditi ništa protiv Bošnjaka, Hrvata ili bilo koga.

"Nijedan im projekat neću zaustaviti, a oni su nama to masovno radili u prošlom vremenu. Evo, ukoliko se desi da još jednu stvar onemogućite Srpskoj - nema vam Bosne", kaže Dodik.

On je ponovio da prilikom nedavne posjete ministra inostranih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova Banjaluci nije bilo riječi o predstojećim opštim izborima u BiH i odbacio spekulacije da je ruski ministar došao da ga podrži u izbornoj trci.

Dodik je naveo da su on i Lavrov pričali o miješanju stranaca i da ga je upoznao o tome šta i kako rade.

"Nije bilo priče o izborima. Da li ovi spekulanti to vide tako, ja ne mogu da zabranim ni njima, ni opoziciji. Na kraju krajeva, Lavrov je prošao kroz Sarajevo prije dolaska u Banjaluku. Ovaj sastanak je dogovoren pre godinu i po dana, kada sam ja bio u Moskvi i kad smo pričali da ćemo pokrenuti inicijativu /o izgradnji srpsko-ruskog hrama/ i on je prihvatio da dođe u Banjaluku kad mi budemo spremni", kaže Dodik.

Komentarišući to što je Lavrov u Sarajevu pitan za slučaj "Davida Dragičevića", Dodik je rekao da to "govore ljudi koji nisu dostojni da rade posao ministra".

On je naveo da sa Lavrovim nije progovorio ni riječ o tome i da su imali mnogo važnija pitanja.

"Mi moramo dovesti gasovod od Zvornika i Bijeljine do Banjaluke. To je tema, a ovo će ovde da riješe institucije. A šta je /ministar inostranih poslova BiH Igor/ Crnadak htio? Da li je Srpska bolja time što oni manipulišu čovjekom koji ima svoju ličnu tragediju?", kaže Dodik.