Srpska i Srbija će zajedno graditi Memorijalni kompleks u Donjoj Gradini

Memorijalni komples Srbima stradalim u ustaškom koncentracionom logoru, biće izgrađen u Donjoj Gradini, a u narednih nekoliko mjeseci jedna od najprestižnijih svjetskih kompanija radiće na izradi idejnog projekta.

Izradu projekta finansiraće Vlada Srbije, a realizacija će biti zajednički posao Srbije i Republike Srpske, dogovorili su to danas srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Najveći memorijalni spomenik biće mjesto sa kojeg će se slati poruke mira, ali i mjesto koje poručuje da nikada ne smije da se zaboravi jedan od najstrašnijih zločina nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata, kaže Dodik.



"Činjenica da je to potisnuto od strane Jugoslavije i da se mnoge stvari bile izgubljene iz tog razloga što se tiče sjećanja, što se tiče dokumenata. Nas to ne sprječava da napravimo sada u ovom vremenu, i drago mi je što je predsjendik Vučić inicirao tu stvar. I evo to se razvija na način da ćemo angažovati jednu od prestižnih svjetskih kompanija koje se bave sa tim spomen područjima", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Memorijalni komples biće park sjećanja, ali i edukacije mladim naraštajima o onome što se desilo na tom mjestu. Najsavremenjim tehnologijama i video prezentacijama biće prikazan jedan period istorije, a sve to, kaže Dodik, kako bi se sačuvalo sjećanje na srpske žrtve. U cijelu priču biće uključeni istoričari, crkva, ali i porodice žrtava. Cijeli prostor Gradine služiće kao dokaz namjere Nezavisne države Hrvatske da izvrši genocid nad Srbima, kaže srpski član Predsjedništva BiH.

"Ono što je posebna specifičnost toga svega, jeste da je sistem logora Jasenovac u sebi imao i sadržavao logor za djecu. 35 hiljada djece je ubijeno na tom mjestu, to sve uzrasta od rođenja pa do 15, 16 godina. To je jedinstven slučaj. Nemate ngdje u istoriji nijedna slučaj, gdje su se djec aposebno odvajala i nad njima vršena najstravičnija tortura i ubijanja. I mi to ne smijemo zaboraviti", istakao je Dodik.

Logor Donja Gradina bio je glavno stratište NDH u kojem su ubijani Srbi, Jevreji i Romi. Oformljen je 1942. godine od ustaških vlasti pod komandom Ante Pavelića, a bio je aktivan sve do završetka Drugog svjetskog rata i sloma Nezavisne države Hrvatske. U području Donje Gradine ustaše su izvršile najmasovnija ubijanja Srba, tako da je Gradina najveća masovna grobnica Jasenovca.