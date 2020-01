Srpska i Srbija će se baviti sadržajem teksta britanskog dokumenta o Srebrenici

Povešće se razgovori o legalnosti i legitimnosti optužnica i presuda protiv srpskog ratnog kadra, koje su bile zasnovane na navodnom genocidu u Srebrenici. Tako srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik komentariše navode da bi Srpska i Srbija mogle da formiraju zajedničko tijelo koje bi se bavilo dešavanjima u Srebrenici nakon što je su objavljeni do skoro povjerljivi dokumenti britanske Vlade iz perioda proteklog rata u BiH.

"Sada čujemo da su britanski zvaničnici toga vremena veoma jasno procijenili, da to nije osnova i onda je moguće, onda je bar optužnica na veoma labavim temeljima i neodrživa i o tom ćemo morati da razgovaramo, naravno", kaže Milorad Dodik.

Prvi čovjek srpske diplomatije Ivica Dačić juče je rekao da zvaničnog zahtjeva za formiranje zajedničkog tijela još nema, ali i on naglašava koliko je bitno da se o onome što piše u britanskom dokumentu javno govori. Milorad Dodik poručuje da se, iako pojedini misle da ono što se navodi u dokumentima, nije bitno, u tim tekstovima krije suština mnogih sudskih procesa usmjerenih protiv Srba.

"Mi smatramo da je to dio suštine i da je to dio odgovora upravo na jednu satanizaciju koja je činjena pa i jednu lažnu konstrukciju optužnice političkog i vojnog rukovodsva Republike Srpske", kaže Dodik.

Ono što piše u dokumentima britanske Vlade, ako ništa drugo, treba da bude pouka srpskom narodu, rekao je za ATV ministar odbrane Srbije, Aleksandar Vulin. To što je u britanskim dokumentima potvrđeno da Srbi nisu genocidan narod, na šta su uvijek ukazivali zvaničnici Srpske i Srbije, nije utjeha, kaže Vulin, ali jeste veliko priznanje.

"Ja ne mogu da ne pitam majke Srebrenice ghoće li pitati Nasera Orića šta je on to zapravo radio i kakva je njegova uloga u Srebrenici i šta to piše britanska Vlada i da li je to britanska Vlada krila istinu. Kako je bilo moguće 2015. godine da podnesu zahtjev za rezoluciju pred SB, gdje su Srbi trebali da budu proglašeni genocidnim narodom, a znali ste da nisu i znali ste da je odgovoran Naser Orić", kaže Vulin.

U zvaničnom dokumentu Ministarstva odbrane Velike Britanije koji je sve do prije nekoliko dana čuvan u tajnosti stoji da nije bilo plana za osvajanje Srebrenice, da Srbi nisu planirali ulazak u tu opštinu, i da je napad isprovocirala bh. strana. Tek nakon što je utvrđeno da praktično i nema otpora Armije BiH, u Srebrenicu je ušla srpska vojska, jasno piše u dokumentu. Podaci govore da Srbi nisu planirali širenje aktivnosti na druge enklave.